Предприниматель получила соответствующее предупреждение о недопустимости подобных действий.
Общество 02.05.2024 13:40
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02.05.2024 13:40
Предприниматель получила соответствующее предупреждение о недопустимости подобных действий.
Эксперты Россельхознадзора заинтересовались особенностями производственного процесса на площадке индивидуального предпринимателя, в результате чего на свет появилось больше тонны подозрительных полуфабрикатов. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, волгоградский предприниматель М.Ю.Нифонтова произвела этот объем продукции из относительно небольшого количества сырья. Так, из 130 килограммов свинины, 155 килограммов мяса птицы и 74,6 килограммов говядины у нее получилось 760 килограммов котлет («мясокапустных» и «по-домашнему») и 260 килограммов тефтелей «оригинальных».В ведомстве назвали такие пропорции сырья и готовой продукции «нелогичными» и заподозрили предпринимателя в нарушении требований закона «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, отметили в ведомстве, была нарушена прослеживаемость и самой продукции.
Предприниматель получила соответствующее предупреждение о недопустимости подобных действий.
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