В Волгоградской области грузовая «ГАЗель» насмерть сбила женщину-пешехода, которая в темное время суток шла по проезжей части. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло в накануне поздно вечером в Калачевском районе на 71 км автодороги «Волгоград-К.-Шахтинский-Луганск».





По предварительной информации, грузовик, который следовал из Калача-на-Дону в Волгоград сбил женщину, которая находилась вне пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области