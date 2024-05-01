Общество

Автомеханик из Михайловки потерял в страшном пожаре дом. Семья просит земляков о помощи

Общество 01.05.2024 20:38
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01.05.2024 20:38


В Михайловке Волгоградской области несколько дней назад страшный пожар в доме № 80 по улице Коммуны лишил крова и в буквальном смысле крыши над головой семью Мануйловых. Отец семейства — 57-летний автомеханик Алексей — потерял единственное жилье вместе со всем нажитым имуществом. 


Сын погорельца Антон рассказал журналистам V102.RU о причинах пожара и посетовал, что отцу фактически придется начинать жизнь с нуля. Сейчас члены семьи разбирают сгоревшие конструкции и надеются на помощь земляков, чтобы заново отстроить дом. 

— Мы никогда не думали, что нам придется  столкнуться в жизни с такой бедой. 29 апреля полностью выгорел наш общий дом, единственное жилье моего отца. В момент пожара я со своей супругой, двумя детьми и младшим братом находились на кухне. Мы ужинали, как вдруг в окно заметили дым. Отец стал грешить на мангал, мол, не потушил на улице, но вскоре мы поняли, что пламя рвалось из-под крыши, — вспоминает Антон Мануйлов. — Пока я выводил во двор жену и детей, младший брат с отцом пытались что-то сделать с распространявшимся огнем, но все было тщетно. Ситуацию осложнял то, что в доме не было централизованного водоснабжения. Мы вызвали пожарных, они довольно оперативно приехали, но все равно было уже слишком поздно. Они стали тушить пожар из своей цистерны, использовали водовозку. В тот день был очень сильный ветер. Огонь перекинулся на соседний дом и частично уничтожил фасад гаража.   


Как уточняет Антон, в МЧС им сказали, что дом загорелся из-за кабеля, который шел к жилищу от электрического столба. 

— Выгорело все. Кухня, спальня, зал. Огонь перекинулся на деревянную лестницу внутри дома, крыша выгорела полностью, остался только дымоход. Что не до конца уничтожил огонь — залил водой при тушении. По сути, от жилья остался только каркас. О стоимости восстановительных работ даже думать страшно. Мы посчитали, что примерно на это уйдет около двух миллионов рублей, — говорит погорелец. — Хорошо, что хоть документы в сохранности. Отец всегда хранил их в машине. Нам, конечно, сразу стали помогать соседи и просто незнакомые люди. Удалось закрыть самые необходимые потребности. Мы теперь все вместе ютимся на квартире у супруги. Потихоньку разбираем пепелище. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что вызов дежурному поступил в 18.45. 

— Горела деревянная обрешетка кровли и мансарда дома на площади 80 квадратных метров. В 18.59 горение было ликвидировано. Предполагаемая причина пожара — аварийный режим электропроводки, — отметили в спасательном ведомстве. 


Антон признается, что в огне пострадало не только личное имущество отца, но и его семьи. Справится с такой бедой им в одиночку не под силу: 

— Мы будем благодарны неравнодушным людям за любую помощь. Хоть 100, 200 или 300 рублей. Любая сумма имеет для нас значение. Благодарим тех, кто не проходит мимо. То, что мы переживаем сейчас, не пожелаешь и врагу.

Если вы желаете помочь погорельцам, то вашего звонка или сообщения ждут по номеру 8 961 693 26 66. 

Фото и видео: Антон Мануйлов 

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