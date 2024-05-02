На Спартановке заменили 48-метровый отрезок старого трубопровода





В Волгограде продолжаются работы по замене ветхих трубопроводов в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Очередной изношенный участок теплотрассы специалисты «Концессий теплоснабжения» обновили по ул. Академика Богомольца в микрорайоне Спартановка. Как уточнили в компании, сети здесь были проложены еще в советские годы и с того момента капитально не ремонтировались.

В 2020 году по итогам гидравлических испытаний были выявлены аварийные участки и принято решение о замене порядка 150 метров трубопровода.

– В 2024 году обновление теплотрассы продолжилось – работы были проведены накануне мероприятий по обновлению проезжей части ул. Академика Богомольца. В кратчайшие сроки удалось заменить 48 метров трубопровода. Новый отрезок изготовлен из высокопрочной стали и имеет повышенные эксплуатационные характеристики, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту ООО «Концессии теплоснабжения» Александр Рыкалин.

Обновленному участку теплотрассы еще предстоит пройти гидравлические испытания, в ходе которых под высоким давлением проверят прочность всего трубопровода. Это обеспечит бесперебойную подачу ресурса в новом отопительном сезоне.