Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на Пасху

Дополнительный общественный транспорт к городским кладбищам пустят в Волгограде на Пасху и Красную горку. По данным мэрии, 5 и 12 мая для удобства жителей будут работать 45 автобусов. Курсирующие до кладбищ машины выйдут на линии в 9:00.
Маршруты автобусов:
- Ул. 39-ая Гвардейская - Краснооктябрьское кладбище
- Ул. Землячки - Моторное кладбище
- Площадь Советская и «Обувная фабрика» – старое и новое кладбища
- Пос. Руднева и «ВолгоГРЭС» - Кировское кладбище
- Кинотеатр «Юбилейный и Бульвар Энгельса - старое и новое кладбища
Оплатить проезд в автобусах волгоградцы смогут как наличными, так и картой "Волна". Будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.
Работа указанных автобусных маршрутов будет завершаться в 15.00.