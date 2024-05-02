Общество

«Дети затерли до дыр»: на благоустроенной за миллионы улице Елецкой облысел новый газон

Общество 02.05.2024 12:35
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02.05.2024 12:35


Жители улицы Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда, где в прошлом году было проведено дорогостоящее благоустройство, бьют тревогу из-за погибающего на их глазах нового газона.

- Рулонный газон почти высох, деревья высаженные в прошлом году подсыхают. Администрация практически не реагирует на проблему. Полива нет совсем или включается редко на минимальную мощность, поэтому газон не успевает пропитываться влагой, - рассказали V102.RU местные жители.

По их словам, последствия засухи хорошо видны в сквере у стадиона на территории лицея № 11, который расположен на ул. Елецкая, 9Б. Обеспокоенные состоянием газона и зеленых насаждений жители в конце апреля текущего года написали жалобы в местную администрацию и правительство РФ, но ответа пока не получили.

В администрации Волгограда информагентству в свою очередь сообщили, что проблем с поливом в сквере нет, а новый рулонный газон, как выяснилось, повредили еще зимой любители снежных горок.  


- В ходе обследования общественного пространства специалисты МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» выявили повреждения газона на участках где в зимний период подростки катались на ледянках, а осенью спускались на скейтбордах и самокатах, повреждая слой дерна. Для восстановления растительного покрова на данной территории предпринимается ряд необходимых мер, в том числе проводится усиленный пролив, - сообщили редакции в мэрии. - Полив зеленых насаждений на данной территории производится регулярно, для этого в сквере оборудована автоматическая поливочная система. 

Напомним, что на улице Елецкой был реализован комплексный проект по строительству баскетбольной арены и общественной территории возле нее. За 240 миллионов рублей был построен новый ФОК и благоустроена территория вокруг него и ближайших образовательных учреждений на площади 15 тыс. кв.м. В рамках этого проекта также были приведены в порядок фасады и территории лицея № 11 и детского сада № 337. Для лицеистов возвели «умную» спортплощадку, трибуны и площадку для торжественных линеек. 

Фото читателей V102.RU

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