Общество

ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»

Общество 02.05.2024 15:40 Реклама
0
02.05.2024 15:40 Реклама


В жилом районе «Дубовая роща», построенном ЕвроХим-ВолгаКалием для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, торжественно открыли первое предприятие социально-бытового обслуживания.
«Дубовая роща» – новый, уже частично заселенный район средне- и малоэтажной застройки, который застраивает ЕвроХим-ВолгаКалий. В микрорайоне благоустроенная территория, детский сад, парк «Аксайская Дубрава». В будущем здесь появятся детские, спортивные и другие социальные учреждения.
Совсем недавно – в декабре 2023 года – сотрудники комбината вселились в современный жилой корпус. Конструктивными особенностями новостройки предусмотрено наличие офисных помещений на первом этаже дома. Чтобы узнать, какие именно социальные услуги необходимы новоселам, сервисное предприятие ЕвроХим-ВолгаСервис провело анкетирование жителей. Они предложили открыть в микрорайоне пункт маркетплейса, парикмахерскую, салон красоты, ателье, велопрокат, прачечную, детские игровые комнаты, коворкинг, кафе, мини-кинотеатр, студии для занятий спортом, танцами и другие социальные объекты.
– Социальное направление – одна из наиболее приоритетных задач, - объяснил директор ЕвроХим-ВолгаСервиса Валентин Алексеев. – По результатам анкетирования мы поняли, что важнейшие направления социальной работы для нас – это семья, дети, здоровье и спорт. В этих направлениях мы будем двигаться.

Первым и самым важным для комфортной жизни жители сочли магазин, который станет удобным и доступным источником продуктов и товаров для повседневного спроса в шаговой доступности – прямо в доме.
На торжественном открытии минимаркета одного из крупнейших ритейлеров страны собрались жители и гости микрорайона. Почетное право перерезать ленточку, открыть новый магазин и стать первыми покупателями было предоставлено начальнику административного управления Евгению Степанову, директору ЕвроХим-ВолгаСервиса Валентину Алексееву и семье Дениса Дрынкина. Денис – участковый маркшейдер рудника ЕвроХим-ВолгаКалия. Свободное от работы время он посвящает наставничеству – тренирует детскую команду по дзюдо, самбо и боевому самбо.
Открытие минимаркета – одна из множества инициатив, реализуемых ЕвроХим-ВолгаКалием в рамках социальной ответственности.
– Предприятие растет, производственные мощности растут, - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – И мы делаем все возможное, для создания комфортных условий жизни сотрудников и их семей. Это постоянная непрерывная работа, которую мы проводим в течение года.
Напомним, ЕвроХим-ВолгаКалий построил и развивает современное горно-обогатительное предприятие полного цикла. С таким производством могут справиться только высококлассные специалисты, для которых компания обеспечивает качественные условия труда и быта.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.05.2024 16:29
Общество 02.05.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:40
Общество 02.05.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:30
Общество 02.05.2024 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 13:01
Общество 02.05.2024 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:51
Общество 02.05.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:35
Общество 02.05.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 12:17
Общество 02.05.2024 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:46 Реклама
Общество 02.05.2024 10:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.05.2024 10:17
Общество 02.05.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 09:54
Общество 02.05.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 09:47
Общество 02.05.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2024 09:32
Общество 02.05.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 21:21
Общество 01.05.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 20:38
Общество 01.05.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2024 17:51
Общество 01.05.2024 17:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
Александра Пахмутова на прощание пообещала волгоградцам еще что-нибудь придуматьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Распустила косы и уже не рыдает: в Волгограде 24-летней детоубийце Аккубековой продлили арестСмотреть фотографии
15:40
ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»Смотреть фотографии
15:39
«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монетСмотреть фотографии
14:32
Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелейСмотреть фотографии
13:30
График планового отключения горячей воды в мае опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
На СВО погиб житель Камышина Александр РодионовСмотреть фотографии
12:51
На Спартановке заменили 48-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
12:35
«Дети затерли до дыр»: на благоустроенной за миллионы улице Елецкой облысел новый газонСмотреть фотографии
12:17
Волгоградцам объяснили причину появления апрельских счетов за отоплениеСмотреть фотографии
11:46
Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВОСмотреть фотографии
11:07
Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В «Царицынской опере» состоялась премьера новаторских «НЕмаленьких трагедий»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и перевернуласьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
На севере Волгоградской области раньше срока распустились лазоревые цветкиСмотреть фотографии
09:54
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский 400-летний дуб-гигант претендует на звание главного дерева РоссииСмотреть фотографии
09:32
Центр Волгограда перекрыли перед первой репетицией парадаСмотреть фотографии
08:28
«Пройти хотя бы по краешку легендарной судьбы»: волгоградка написала стихи для новой песни ПахмутовойСмотреть фотографии
08:15
Поезд Новокузнецк-Кисловодск прибудет в Волгоград с задержкой из-за ДТПСмотреть фотографии
00:05
Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:21
Наперекор ФАС. Цена десятка яиц взлетела в Волгограде накануне ПасхиСмотреть фотографии
20:38
Автомеханик из Михайловки потерял в страшном пожаре дом. Семья просит земляков о помощиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
«Зал плачет»: в Волгограде Долина и Абдразаков исполнили хиты ПахмутовойСмотреть фотографии
17:51
Военная техника, бой подушками и краски-холи: в Волгограде Первомай встретили спортомСмотреть фотографии
17:11
РПН: что может привести к отравлению при окрашивании яицСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде новорожденную спасли от смертоносного тромба в сердцеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде впервые обнародуют семейные архивы ПахмутовойСмотреть фотографии
 