ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»





В жилом районе «Дубовая роща», построенном ЕвроХим-ВолгаКалием для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината, торжественно открыли первое предприятие социально-бытового обслуживания.

«Дубовая роща» – новый, уже частично заселенный район средне- и малоэтажной застройки, который застраивает ЕвроХим-ВолгаКалий. В микрорайоне благоустроенная территория, детский сад, парк «Аксайская Дубрава». В будущем здесь появятся детские, спортивные и другие социальные учреждения.

Совсем недавно – в декабре 2023 года – сотрудники комбината вселились в современный жилой корпус. Конструктивными особенностями новостройки предусмотрено наличие офисных помещений на первом этаже дома. Чтобы узнать, какие именно социальные услуги необходимы новоселам, сервисное предприятие ЕвроХим-ВолгаСервис провело анкетирование жителей. Они предложили открыть в микрорайоне пункт маркетплейса, парикмахерскую, салон красоты, ателье, велопрокат, прачечную, детские игровые комнаты, коворкинг, кафе, мини-кинотеатр, студии для занятий спортом, танцами и другие социальные объекты.

– Социальное направление – одна из наиболее приоритетных задач, - объяснил директор ЕвроХим-ВолгаСервиса Валентин Алексеев. – По результатам анкетирования мы поняли, что важнейшие направления социальной работы для нас – это семья, дети, здоровье и спорт. В этих направлениях мы будем двигаться.





На торжественном открытии минимаркета одного из крупнейших ритейлеров страны собрались жители и гости микрорайона. Почетное право перерезать ленточку, открыть новый магазин и стать первыми покупателями было предоставлено начальнику административного управления Евгению Степанову, директору ЕвроХим-ВолгаСервиса Валентину Алексееву и семье Дениса Дрынкина. Денис – участковый маркшейдер рудника ЕвроХим-ВолгаКалия. Свободное от работы время он посвящает наставничеству – тренирует детскую команду по дзюдо, самбо и боевому самбо.

Открытие минимаркета – одна из множества инициатив, реализуемых ЕвроХим-ВолгаКалием в рамках социальной ответственности.

– Предприятие растет, производственные мощности растут, - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – И мы делаем все возможное, для создания комфортных условий жизни сотрудников и их семей. Это постоянная непрерывная работа, которую мы проводим в течение года.

Напомним, ЕвроХим-ВолгаКалий построил и развивает современное горно-обогатительное предприятие полного цикла. С таким производством могут справиться только высококлассные специалисты, для которых компания обеспечивает качественные условия труда и быта.

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Первым и самым важным для комфортной жизни жители сочли магазин, который станет удобным и доступным источником продуктов и товаров для повседневного спроса в шаговой доступности – прямо в доме.