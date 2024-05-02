Экономика

Банк Уралсиб отменил комиссию за обслуживание цифровых карт «Прибыль»

Экономика 02.05.2024 17:23 Реклама
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02.05.2024 17:23 Реклама


Банк Уралсиб отменил ежемесячную комиссию за расчетно-кассовое обслуживание по цифровым картам «Прибыль». Ранее для бесплатного обслуживания цифровой карты «Прибыль» было необходимо совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей ежемесячно, теперь это условие отменено.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.
Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.


Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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