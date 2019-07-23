Расследования 23.07.2019 16:24
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23.07.2019 16:24
Свыше 28,4 миллиона рублей оказался должен Волжский судостроительно-судоремонтный завод за уничтоженную взрывом баржу. ЧП, в котором трое человек погибли, пятеро получили травмы и ожоги, произошло год назад. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с завода внушительную сумму по иску ООО "НП-Технология" - владельца баржи.
Напомним, трагедия произошла 23 июля 2018 года около 8:30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет. Тогда сообщалось, что взорвалась газо-воздушная смесь при производстве ремонтных работ во внутренних помещениях баржи. Было возбуждено уголовное дело. В марте этого года оно было направлено в суд. Предполагаемого виновника взрыва - 42-летнего жителя Волгоградской области - обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, обвиняемый, отвечавший за ремонт несамоходной баржи "3109-НП Техно", не выявил допущенные работниками нарушения при осуществлении работ и не устранил их.
В арбитражном суде Волгоградской области это дело рассматривалось только в финансовой плоскости. Владелец баржи выставил "счет" предприятию за полное уничтожение судна, а также потребовал компенсировать упущенную выгоду с учетом того, что уже были заключены договоры на перевозку грузов этой баржей.
Договор на ремонт судна был заключен с заводом 30 ноября 2017 года. Баржу должны были отремонтировать до 30 марта 2018 года. Отмечается, что в установленный договором срок обязательство по ремонту баржи-площадки "3109 НП Техно" не было выполнено. Во время производства ремонтных работ, когда баржа находилась на территории завода, произошел взрыв, в результате которого указанное судно пришло в полную непригодность, эксплуатации и восстановлению не подлежит.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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