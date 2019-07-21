



В Волгоградской области в местах оседания стай саранчи специалистами филиала «Россельхозцентра» будут вестись раскопки на наличие зимующих насекомых. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Быковского района, где была выявлена максимальная плотность кубышек итальянского пруса, с конца июня самки вредителя начали откладывать потомство в кубышки. А это значит, что нашествие саранчи может повториться и в следующем году. Специалисты намерены достать будущее потомство буквально из-под земли – почва будет обрабатываться на глубине до 10 сантиметров.

Напомним, в этом году итальянский прус залетал на территорию Быковского, Ленинского, Среднеахтубинского и Суровикинского районов. Особенно серьезной ситуация была в Заволжье. Например, в Быковском районе в весенне-летний период саранчовые вредители были выявлены на площади порядка тысячи гектаров. Истребительные мероприятия позволили на 49 процентов уничтожить вредителя и на 51 процент снизить численность в очагах. Наземным методом, при помощи четырех опрыскивателей, было обработано около 350 га, 600 га - с помощью малой авиации. По состоянию на середину июля порядка 8000 га обработаны. Проведенные истребительные мероприятия позволили на 30% уничтожить вредителя и на 70% снизить численность в очагах.

Самые впечатляющие стаи саранчи наблюдали в этом году жители поселка Рассвет Ленинского района. Они заметили появление полчищ итальянского пруса, которые двигались с полигона Знаменск Ахтубинского района Астраханской области. За трое суток вредитель переместился на 50-80 км вглубь Волгоградской области и сосредоточился в границах Рахинского поселения Среднеахтубинского района. Размеры стаи достигали 8 км в длину и до 1 км в ширину. Больше сообщений о залетах стай на территорию области не поступало.



