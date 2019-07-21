Общество

«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под земли

Общество 21.07.2019 12:28
498 0
21.07.2019 12:28


В Волгоградской области в местах оседания стай саранчи специалистами филиала «Россельхозцентра» будут вестись раскопки на наличие зимующих насекомых. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Быковского района, где была выявлена максимальная плотность кубышек итальянского пруса, с конца июня самки вредителя начали откладывать потомство в кубышки. А это значит, что нашествие саранчи может повториться и в следующем году. Специалисты намерены достать будущее потомство буквально из-под земли – почва будет обрабатываться на глубине до 10 сантиметров. 
Напомним, в этом году итальянский прус залетал на территорию Быковского, Ленинского, Среднеахтубинского и Суровикинского районов. Особенно серьезной ситуация была в Заволжье. Например, в Быковском районе в весенне-летний период саранчовые вредители были выявлены на площади порядка тысячи гектаров. Истребительные мероприятия позволили на 49 процентов уничтожить вредителя и на 51 процент снизить численность в очагах. Наземным методом, при помощи четырех опрыскивателей, было обработано около 350 га, 600 га - с помощью малой авиации. По состоянию на середину  июля порядка 8000 га обработаны. Проведенные истребительные мероприятия позволили на 30% уничтожить вредителя и на 70% снизить численность в очагах.
Самые впечатляющие стаи саранчи наблюдали в этом году жители поселка Рассвет Ленинского района. Они заметили появление полчищ итальянского пруса, которые двигались  с полигона Знаменск Ахтубинского района Астраханской области. За трое суток вредитель переместился на 50-80 км вглубь Волгоградской области и сосредоточился в границах Рахинского поселения Среднеахтубинского района. Размеры стаи достигали 8 км в длину и до 1 км в ширину. Больше сообщений о залетах стай на территорию области не поступало.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
54937 0
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
28501 0
Мусорный регоператор Волгоградской области наводит ужас на жителей мертвыми душами
14.07.2019 06:09
19704 0
Общество
21.07.2019 13:26
Общество 21.07.2019 13:26
6951 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.07.2019 07:57
Общество 21.07.2019 07:57
7263 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 20:14
Общество 20.07.2019 20:14
16901 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 12:05
Общество 20.07.2019 12:05
2332 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.07.2019 08:38
Общество 20.07.2019 08:38
1490 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 17:36
Общество 19.07.2019 17:36
11656 12 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 17:34
Общество 19.07.2019 17:34
1802 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 15:21
Общество 19.07.2019 15:21
2692 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 12:52
Общество 19.07.2019 12:52
2314 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 11:07
Общество 19.07.2019 11:07
1712 1 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2019 08:17
Общество 19.07.2019 08:17
1423 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2019 15:46
Общество 18.07.2019 15:46
2939 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2019 13:26
Общество 18.07.2019 13:26
3804 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2019 12:49
Общество 18.07.2019 12:49
873 7 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2019 06:52
Общество 18.07.2019 06:52
4640 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:26
Жителей отрезанного от цивилизации хутора в Волгоградской области осчастливили расползающейся дорогойСмотреть фотографии
13:07
«Красный Октябрь» искрометно и с небывалым размахом отметил День металлургаСмотреть фотографии
12:47
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобусаСмотреть фотографии
12:28
«8 км в длину и 1 км в ширину»: в Волгоградской области саранчу достанут из-под землиСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублейСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»Смотреть фотографии
07:57
В Волгограде перевозчику более 42 тонн нелегального табака для кальяна выписали штраф на миллионСмотреть фотографии
06:30
Чиновники заставляют волгоградцев платить УК-«фантому»Смотреть фотографии
20:14
«А все другое – суета»: праздничный концерт с участием звезд на юбилее Волжского обойдется более чем в 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:02
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Волгоградский «Ротор» провел победный матч в КрасноярскеСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом горит проблемный мусорный полигонСмотреть фотографии
12:22
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонкуСмотреть фотографии
12:20
На Мамаевом кургане в Волгограде 75 подросткам вручили васильковые беретыСмотреть фотографии
12:05
После долгого ремонта строители взялись за чашу Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через ВолгуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области подросток на легковушке отца сбил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
«Он без меня не проживет»: в Волгограде вдовец убил больного сына и покончил с собойСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области почти слепой иностранец пытался выкупить сограждан у полицииСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Миллиард готов заплатить субподрядчику мусорный регоператор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
Жителям 9 сел в Волгоградской области снизят плату за мусорСмотреть фотографии
16:48
Четыре человека из Астрахани и Чувашии пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде замминистра промышленности в закрытом режиме провел совещание о развитии ВгТЗСмотреть фотографии
15:28
Крепче стали: в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» отметили лучших сотрудников Cмотреть видео
15:22
Сбербанк стал обладателем престижной дизайнерской премииСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области стали меньше грабить, угонять и вороватьСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области застройщики не раскрыли данных о половине строящихся домовСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде на участке пути скоростного трамвая меняют рельсыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 