



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор ответил на вопрос об ответственности бывших собственников «Красного Октября» перед законом, в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» наградили лучших работников, французский сквер в Краснооктябрьском районе Волгограда откроют к началу мая и другие темы дня.







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