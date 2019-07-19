Аналитика

«Высота 102»ТВ: За волгоградский «Красный Октябрь» ответят все виновные

Аналитика 19.07.2019 20:01
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19.07.2019 20:01


В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатор ответил на вопрос об ответственности бывших собственников «Красного Октября» перед законом, в честь Дня металлурга на «Красном Октябре» наградили лучших работников, французский сквер в Краснооктябрьском районе Волгограда откроют к началу мая и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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