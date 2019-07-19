Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредит

Спорт 19.07.2019 12:12
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19.07.2019 12:12
Билетная политика ФК "Ротор" становится все гибче. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт распространителя билетов, на ближайшую домашнюю игру волгоградской команды можно купить билет от 118 рублей в рассрочку на 90 дней под 0,2% в день. ФК "Ротор" сыграет на "Волгоград Арене" 28 июля с ФК "Химки". Стоимость билетов на этот матч варьируется от 100 до 600 рублей.
Отметим, что месяц назад билетная программа клуба была иной. Тогда самый дешевый билет на игру стоил 150 рублей, а самый дорогой - 600 рублей. Скидку в 10% можно было получить за онлайн покупку билетов с помощью специального промокода.
Напомним, что предыдущая домашняя игра волгоградского клуба с ивановским "Текстильщиком" состоялась 13 июля под проливным дождем. Тогда "Ротор" вырвал победу у гостей со счетом 3:2. На трибунах за матчем наблюдали 12 734 болельщика.
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