Билеты на игру волгоградского "Ротора" продают в кредит





Билетная политика ФК "Ротор" становится все гибче. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт распространителя билетов, на ближайшую домашнюю игру волгоградской команды можно купить билет от 118 рублей в рассрочку на 90 дней под 0,2% в день. ФК "Ротор" сыграет на "Волгоград Арене" 28 июля с ФК "Химки". Стоимость билетов на этот матч варьируется от 100 до 600 рублей.

Отметим, что месяц назад билетная программа клуба была иной. Тогда самый дешевый билет на игру стоил 150 рублей, а самый дорогой - 600 рублей. Скидку в 10% можно было получить за онлайн покупку билетов с помощью специального промокода.

Напомним, что предыдущая домашняя игра волгоградского клуба с ивановским "Текстильщиком" состоялась 13 июля под проливным дождем. Тогда "Ротор" вырвал победу у гостей со счетом 3:2. На трибунах за матчем наблюдали 12 734 болельщика.