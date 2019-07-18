



О задержании экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области, советника председателя СК РФ Александра Бастрыкина стало известно 10 июня. Изначально в ФСБ заявили, что генерал - лейтенант юстиции задержан «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес». В суде перед избранием ему меры пресечения Михаил Музраев ответил на вопрос журналистов, что считает себя невиновным, а позже прокомментировал выдвинутые обвинения : «Это все фантазии следователей. Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал. То есть те люди, которых я разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против меня», — сказал генерал.

Около часа назад следователем следственного управления ФСБ России предьявлено обвинение бывшему главе Управления СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на адвоката Владимира Семенцова. Находящегося в следственном изоляторе Лефортово генерал-лейтенанта юстиции официально обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ : п «а» ч. 2 ст. 205 «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Михаил Музраев не считает себя виновным, адвокаты генерала уверены, что он находится под арестом незаконно. Защитник Михаила Музраева заявил ИА «Высота 102», что пока так и не увидел никаких доказательств вины своего подзащитного. Подробностей дела адвокат Владимир Семенцов не рассказал, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.