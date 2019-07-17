Задержка рейса с туристами из Волгограда спровоцировала потасовку в аэропорту Греции





Неспокойные новости приходят из греческого аэропорта в Салониках, где туристы из Волгограда уже несколько часов ожидают вылета на родину. Как сообщает ИА "Высота 102", туристы сообщили редакции, что вылет рейса задерживают на неопределенный срок. Возмущенные пассажиры пытались выяснить ситуацию, что привело к потасовке с сотрудниками аэропорта. В подтверждение своих слов волгоградцы прислали видео, на котором якобы запечатлено, как сотрудник аэропорта, напавший на наших туристов, выкручивает женщинам руки.

Федеральные СМИ сообщают, что посольство России в Греции следит за ситуацией с российскими туристами в аэропорту города Салоники. В авиакомпании Ellinair, самолет который должен был вылететь в Волгоград, пока комментариев получить не удалось. Представитель авиаперевозчика сообщила, что занята и попросила перезвонить позже.

В аэропорту Волгограда информацию о задержке чартерного рейса из Салоников подтвердили. Самолет с российскими туристами должен был приземлиться в аэропорту Волгограда в 3.55. Пока он еще так и не вылетел из Греции, время его прибытия в город на данный момент неизвестна.