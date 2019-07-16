Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрацию

Выборы 16.07.2019 09:34
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16.07.2019 09:34
Документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора первым из всех претендентов сегодня в областную избирательную комиссию представил действующий глава региона, сообщает ИА «Высота 102». Андрей Бочаров прибыл на улицу Новороссийскую, где располагается облизбирком, в самом начале рабочего дня. Процедура подачи пакета документов заняла около 15 минут.
Список лиц, поддержавших его выдвижение кандидатом на должность губернатора Волгоградской области, и первый финансовый отчет кандидата Андрей Бочаров представил на электронном носителе - USB флеш-накопителе. Также сегодня глава региона подал в избирком данные о трех предлагаемых им претендентах на кресло сенатора Совета Федерации от исполнительной власти. Как стало известно ИА «Высота 102», стать членом верхней палаты российской парламента в случае победы Андрея Бочарова на выборах 8 сентября согласны спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов, директор по производству Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения паралимпийского комитета России Любовь Васильева. Встречу со всеми тремя кандидатами на членство в Совете Федерации Андрей Бочаров проведет сегодня.
В беседе с корр. ИА «Высота 102» губернатор назвал Николая Семисотова, Артема Фоминых и Любовь Васильеву «очень хорошими кандидатами в сенаторы». « Это люди, которые являются профессионалами, любят свою работу. Те направления, которые они представляют, очень важны в следующем этапе работы в рамках реализации проектов развития региона. Уверен, что каждый из этих троих претендентов на должность сенатора способен не только эффективно работать, но и внести свою лепту в развитие Волгоградской области», - сказал Андрей Бочаров.
Прием документов на регистрацию кандидатом в губернаторы Волгоградской области продлится с сегодняшнего дня до 24 июля. От кандидатов требуется собрать в свою поддержку 228 подписей депутатов представительных органов или избранных на выборах глав муниципальных образований. Также необходимо составить список из трех претендентов на должность сенатора от администрации Волгоградской области, один из которых в случае избрания кандидата станет членом СовФеда РФ. Решение о регистрации кандидатов облизбирком примет в течение 10 дней со дня представления документов. Имя последнего зарегистрированного кандидата станет известно 2 августа. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Всего в Волгоградской области выдвинуто 8 кандидатов на участие в выборах губернатора: Андрей Бочаров ( «Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ( «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Владимир Рублев (ЛДПР), Дмитрий Любитенко («Яблоко»), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России»), Владимир Поляков («Национальный курс»).
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