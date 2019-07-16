Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрацию





Документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора первым из всех претендентов сегодня в областную избирательную комиссию представил действующий глава региона, сообщает ИА «Высота 102». Андрей Бочаров прибыл на улицу Новороссийскую, где располагается облизбирком, в самом начале рабочего дня. Процедура подачи пакета документов заняла около 15 минут.









Список лиц, поддержавших его выдвижение кандидатом на должность губернатора Волгоградской области, и первый финансовый отчет кандидата Андрей Бочаров представил на электронном носителе - USB флеш-накопителе. Также сегодня глава региона подал в избирком данные о трех предлагаемых им претендентах на кресло сенатора Совета Федерации от исполнительной власти. Как стало известно ИА «Высота 102», стать членом верхней палаты российской парламента в случае победы Андрея Бочарова на выборах 8 сентября согласны спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов, директор по производству Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Артем Фоминых и председатель Волгоградского отделения паралимпийского комитета России Любовь Васильева. Встречу со всеми тремя кандидатами на членство в Совете Федерации Андрей Бочаров проведет сегодня.

В беседе с корр. ИА «Высота 102» губернатор назвал Николая Семисотова, Артема Фоминых и Любовь Васильеву «очень хорошими кандидатами в сенаторы». « Это люди, которые являются профессионалами, любят свою работу. Те направления, которые они представляют, очень важны в следующем этапе работы в рамках реализации проектов развития региона. Уверен, что каждый из этих троих претендентов на должность сенатора способен не только эффективно работать, но и внести свою лепту в развитие Волгоградской области», - сказал Андрей Бочаров.



