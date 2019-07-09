Расследования

В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговой

Расследования 09.07.2019 13:19
5017 2
09.07.2019 13:19


Налоговые махинации обернулись для бизнесмена из Фролово 2 годами лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщила ИА  "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 46-летний предприниматель признан судом виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). 
По материалам дела, в марте прошлого года налоговая провела проверку финансовой деятельности фирмы осужденного. Было выявлена задолженность по налогам на сумму более 17,5 миллиона рублей. Поскольку добровольной оплаты от коммерсанта не поступило, на расчетные счета его организации были выставлены инкассовые поручения и все расходные операции приостановлены. Вместо того, чтобы предпринять меры по погашению долга, осужденный решил действовать "в обход" - он дал поручение своим бухгалтерам разослать в адрес контрагентов письма о необходимости перечисления денежных средств по заключенным с ними ранее договорам на счета подконтрольного ему предприятия. Такая схема позволила предпринимателю скрыть доход в размере более 9 миллионов рублей. Еще почти 5,5 миллиона рублей он получил от должника путем перечисления этих денег на личный банковский счет, оформив финансовую махинацию договором займа.    
Государственное обвинение поддерживалось Михайловской межрайонной прокуратурой. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант признавал частично.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
65116 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
62208 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
40109 47
Расследования
09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
929 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
18063 18 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:38
Расследования 09.07.2019 12:38
1542 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
3444 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
2056 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.07.2019 11:48
Расследования 08.07.2019 11:48
1418 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4355 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2019 10:13
Расследования 06.07.2019 10:13
12955 21 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
4915 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 16:55
Расследования 05.07.2019 16:55
9901 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1867 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
1153 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1355 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2019 15:35
Расследования 04.07.2019 15:35
1901 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.07.2019 13:29
Расследования 04.07.2019 13:29
13557 27 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде из зарослей склона Царицы изгоняют гниль и болезни Смотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Следователи выясняют причины смертельного пожара в ВолжскомСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницыСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области больную девочку оставили без необходимых медицинских изделийСмотреть фотографии
16:14
Назвали дату завершения «бесконечного» капремонта Центрального бассейна в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
«Ростелеком» представил уникальную услугу оптимизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
15:42
Осужден житель Волгограда, избивший до смерти 84-летнюю мать за грязную посудуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области полицейских дважды за сутки поднимали по тревоге для поиска подростковСмотреть фотографии
14:20
"Взятки и подмена органов": в Волгограде начался суд над бывшим главным патологоанатомом региона Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде вскрыли факт хищения управляющей компанией 2,3 млн рублейСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области бизнесмена приговорили к 2 годам колонии за "игры" с налоговойСмотреть фотографии
12:55
У кандидата в губернаторы Волгоградской области возникли проблемы с избиркомомСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде директор стройфирмы потратил зарплату сотрудниковСмотреть фотографии
12:33
Два обновлённых офиса Сбербанка открылись в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде «колдунью»-шарлатанку разыскивают по фотороботуСмотреть фотографии
12:05
Бишофит включен в общероссийский справочник по наилучшим доступным технологиямСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом 18 сельских поселений обязали заняться мусорными площадкамиСмотреть фотографии
11:11
Ребенок и двое взрослых пострадали в огне под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
Абоненты МегаФона заведут друзей с помощью международного сервисаСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области водолазы ищут пропавшего купальщикаСмотреть фотографии
10:29
Видеоконтроль за выборами губернатора Волгоградской области обойдется в 7,2 млн рублейСмотреть фотографии
10:01
В Волжском водитель внедорожника отправил в больницу младенца и мужчинуСмотреть фотографии
09:25
Ночью в Волгограде разбойник с ножом пытался ограбить "Покупочку" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде рестораторы принудительно расстаются с летними площадками Смотреть фотографииCмотреть видео
18:39
В Волгограде сына подследственного генерала Музраева обвиняют в неповиновении сотруднику ФСБСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом главу поселения наказали рублем за нарушения закона о закупкахСмотреть фотографии
17:23
Пинок от прокуратуры ускорил ремонт мемориала "Солдатское поле" под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде владельцев общепита наказали за слишком долгие "стажировки"Смотреть фотографии
16:45
В центре Волгограда разбирают модные летние террассыСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде будут судить двоих торговцев героином из ТаджикистанаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 