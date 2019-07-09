



Налоговые махинации обернулись для бизнесмена из Фролово 2 годами лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 46-летний предприниматель признан судом виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По материалам дела, в марте прошлого года налоговая провела проверку финансовой деятельности фирмы осужденного. Было выявлена задолженность по налогам на сумму более 17,5 миллиона рублей. Поскольку добровольной оплаты от коммерсанта не поступило, на расчетные счета его организации были выставлены инкассовые поручения и все расходные операции приостановлены. Вместо того, чтобы предпринять меры по погашению долга, осужденный решил действовать "в обход" - он дал поручение своим бухгалтерам разослать в адрес контрагентов письма о необходимости перечисления денежных средств по заключенным с ними ранее договорам на счета подконтрольного ему предприятия. Такая схема позволила предпринимателю скрыть доход в размере более 9 миллионов рублей. Еще почти 5,5 миллиона рублей он получил от должника путем перечисления этих денег на личный банковский счет, оформив финансовую махинацию договором займа.

Государственное обвинение поддерживалось Михайловской межрайонной прокуратурой. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном коммерсант признавал частично.



