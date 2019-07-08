



Принять меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения на реке Семеновка в Камышинском районе потребовала природоохранная прокуратура. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, соответствующее исковое заявление было подано в Камышинский городской суд, который обязал органы местного самоуправления района выполнить требования прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что администрацией Семеновского сельского сельского поселения не в полной мере осуществляется деятельность по обеспечению безопасности ГТС Водохранилище №8 на р. Семеновка. В частности, отсутствует согласованная в установленном порядке декларация безопасности ГТС, экспертиза декларации ГТС, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации и др. Вынесены постановления о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, в ходе рассмотрения которых назначены наказания на общую сумму 17000 рублей. Также направлено в адрес главы поселения представление об устранении выявленных нарушений.



