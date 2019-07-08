Аналитика

Хамство, очереди и запись вперед: волгоградцы о плюсах и минусах современной медицины

Аналитика 07.07.2019 17:50
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07.07.2019 17:50


Настоящую войну черствости и хамству объявили в лечебных учреждениях Волгоградской области, на модернизацию которых только в ближайшие пять лет по линии нацпроектов власти планируют вложить более 36 миллиардов рублей. Повод - участившиеся обращения граждан с жалобами на поведение медицинских работников. В прошлом году таких сигналов от жителей региона поступило более 700 - такова официальная статистика. А что думают об этой проблеме жители Волгограда? "Высота 102" спросила у горожан сталкивались ли они с грубостью в больницах и поликлиниках и какие, на их взгляд, есть плюсы и минусы в сегодняшней системе здравоохранения. Подробности - в видеоматериале.


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