Аналитика 07.07.2019 17:50
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07.07.2019 17:50
Настоящую войну черствости и хамству объявили в лечебных учреждениях Волгоградской области, на модернизацию которых только в ближайшие пять лет по линии нацпроектов власти планируют вложить более 36 миллиардов рублей. Повод - участившиеся обращения граждан с жалобами на поведение медицинских работников. В прошлом году таких сигналов от жителей региона поступило более 700 - такова официальная статистика. А что думают об этой проблеме жители Волгограда? "Высота 102" спросила у горожан сталкивались ли они с грубостью в больницах и поликлиниках и какие, на их взгляд, есть плюсы и минусы в сегодняшней системе здравоохранения. Подробности - в видеоматериале.
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