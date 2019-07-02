Склон «Волгоград Арены» снова осыпался после дождя

Общество 02.07.2019 13:27
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02.07.2019 13:27
Кратковременный ливень, который сегодня прошел в Волгограде, проверил на прочность многострадальный склон стадиона. Как сообщает ИА «Высота 102», лоток для отведения ливневых вод, который недавно сделали на склоне, справился со своей работой. Никаких разрушений в этом месте нет. Зато осыпался и сполз на дорогу щебень в других местах.
Напомним, бетонный желоб шириной в пять метров, который протянулся вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, должен, по задумке городских властей, решить проблему с ливневыми водами, которые периодически разрушают склон стадиона. Последний ливень, который прошел 16 июля, привел именно к таким последствиям. Летом прошлого года после дождя был размыт большой участок на склоне непосредственно под ареной. В этом году разрушения были зафиксированы в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК. Между тем, застройщик стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое Нижне-Волжское управление Ростехнадзора постоянно привлекает к ответственности за нарушения, допущенные при строительстве объекта, дистанцируется от проблемного склона. Кроме того, в Ростехнадзоре засекретили результаты проверки федерального предприятия, которая была проведена после первого разрушения склона в прошлом году.
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