Аналитика 01.07.2019 20:02
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01.07.2019 20:02
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатором Волгоградской области хочет стать как минимум 6 человек - в облизбиркоме начинается горячая пора. Не сидится на месте: коммунальные тарифы в регионе, как и во всей стране, снова подорожали. «Ну и что же тут криминального?»: банда автоугонщиков не ожидала встречи с полицейскими Волгограда. Неужели свершится: в Волгограде приступят к проектированию нового здания противотуберкулезного диспансера.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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