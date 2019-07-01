Аналитика

«Высота 102 ТВ»: «охотники за мандатами» штурмуют избирком Волгоградской области

Аналитика 01.07.2019 20:02
14241 10
01.07.2019 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: губернатором Волгоградской области хочет стать как минимум 6 человек - в облизбиркоме начинается горячая пора. Не сидится на месте: коммунальные тарифы в регионе, как и во всей стране, снова подорожали. «Ну и что же тут криминального?»: банда автоугонщиков не ожидала встречи с полицейскими Волгограда. Неужели свершится: в Волгограде  приступят к проектированию нового здания противотуберкулезного диспансера.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей
10.06.2019 20:05
61005 8
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела
13.06.2019 20:36
50821 0
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии
30.06.2019 18:16
46053 20
Аналитика
01.07.2019 12:57
Аналитика 01.07.2019 12:57
11310 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.07.2019 10:47
Аналитика 01.07.2019 10:47
5719 49 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.06.2019 18:16
Аналитика 30.06.2019 18:16
46053 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.06.2019 20:07
Аналитика 28.06.2019 20:07
32196 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.06.2019 20:13
Аналитика 27.06.2019 20:13
40570 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.06.2019 20:03
Аналитика 26.06.2019 20:03
33192 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.06.2019 14:50
Аналитика 26.06.2019 14:50
3351 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.06.2019 20:01
Аналитика 25.06.2019 20:01
29769 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.06.2019 20:01
Аналитика 24.06.2019 20:01
41108 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.06.2019 20:11
Аналитика 21.06.2019 20:11
33321 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.06.2019 20:05
Аналитика 20.06.2019 20:05
41535 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.06.2019 16:33
Аналитика 20.06.2019 16:33
1662 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.06.2019 20:02
Аналитика 19.06.2019 20:02
35394 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.06.2019 20:18
Аналитика 18.06.2019 20:18
22246 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.06.2019 20:10
Аналитика 17.06.2019 20:10
39843 31 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
Осужденный по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде "оценил" свой приговор (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: «охотники за мандатами» штурмуют избирком Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
18:04
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков Смотреть фотографии
17:30
Четыре партии явили избиркому списки своих кандидатов в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области в перевернувшемся из-за лопнувшей шины автомобиле покалечились двое астраханцевСмотреть фотографии
15:53
Волгоградские налоговики взыскали с владельцев обанкроченных предприятий долгов почти на полмиллиардаСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области о лесных пожарах предупредят беспилотникиСмотреть фотографии
15:20
Саратовский суд признал законным дело о банкротстве КПК "Диамант" в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
«Память» потерпела фиаско в арбитражном суде Волгоградской области в споре с УФАССмотреть фотографии
14:55
«Что такое БЗМЖ?»: в магазинах Волгограда «креативно» подошли к новым правилам продажи молочных продуктовСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали оглашать приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте УниверситетскийСмотреть фотографии
13:07
Сады Придонья продолжают преображать поселок в Городищенском районе Волгоградской области (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Таджик женился на волгоградке ради пропискиСмотреть фотографии
12:57
Волгоградцы помечтали, какую хотели бы пенсиюСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом мужчина утонул в заброшенной бане
11:02
В Волгоградской области продавца коров судят за уклонение от уплаты 30 млн рублей налоговСмотреть фотографии
10:47
Волгоград отнесли к городам с «запредельной» коммуналкойСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде немецкое оборудование помогло «Красному Октябрю» ускорить выплавку сталиСмотреть фотографии
10:32
Юные художники Котельниково изобразили наиболее значимых, по их мнению, людейСмотреть фотографии
10:31
В Волгоград эвакуировали мужчину с электротравмой
10:08
Юноша упал с балкона 23-этажного дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
Компанию претендентов на пост губернатора Волгоградской области разбавил справороссСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде задержали банду автоугонщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:14
В Волгограде выделены первые деньги на переселение тубдиспансера на окраинуСмотреть фотографии
07:07
Ночь, скорость и собака: в Волгограде студент-«гонщик» выслушал приговор за ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
18:16
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии Смотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Пятый пошел: еще один претендент на пост губернатора явился в избирком Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
«125 тысяч рублей за каждого»: в Волгоградской области фермера-китаянку оштрафовали за нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области почвенная засуха угрожает зерновымСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде на Центральном рынке состоится акустический рок-концертСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 