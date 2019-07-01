







«Единая Россия», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Яблоко» - списки кандидатов в облдуму от этих партий сегодня заверил избирком региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе комиссии.

В документах «Справедливой России» – 59 кандидатов по единому избирательному округу, 19 – по одномандатным округам.

Общеобластная часть списка «Справедливой России»:

1. Калашников Дмитрий

2. Аветисян Самвел

3. Бабичев Юрий

В списках «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 34 кандидата по территориальным группам, 19 – по одномандатным округам.

Общеобластная часть списка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по единому округу:

1. Широков Андрей

2. Кареликов Евгений

В списках «Единой России» – 60 кандидатов по единому округу, 19 – по одномандатным округам.

Общеобластная часть списка «Единой России» по единому и округу:

1. Четвериков Сергей Геннадьевич

2. Кулешова Надежда Михайловна

3. Колесниченко Александр Борисович

В списке партии «Яблоко» один кандидат по одномандатному избирательному округу.

После заверения в ИКВО кандидаты по одномандатным избирательным округам должны до 16 июля подать документы в окружные комиссии. О самовыдвижении в облдуму на сегодняшний день заявили 8 человек. Также напомним, что сегодня избирком региона принял документы о выдвижении шестого по счету претендента на пост губернатора Волгоградской области.

Выборы состоятся 8 сентября.



