Выборы

Четыре партии явили избиркому списки своих кандидатов в Волгоградскую облдуму

Выборы 01.07.2019 17:30
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01.07.2019 17:30



«Единая Россия», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Яблоко» - списки кандидатов в облдуму от этих партий сегодня заверил избирком региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе комиссии.  
В документах «Справедливой России» – 59 кандидатов по единому избирательному округу, 19 – по одномандатным округам.
Общеобластная часть списка «Справедливой России»:
1. Калашников Дмитрий 
2. Аветисян Самвел 
3. Бабичев Юрий 
В списках «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 34 кандидата по территориальным группам, 19 – по одномандатным округам.
Общеобластная часть списка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по единому округу:
1. Широков Андрей 
2. Кареликов Евгений
В списках «Единой России» – 60 кандидатов по единому округу, 19 – по одномандатным округам.
Общеобластная часть списка «Единой России» по единому иокругу:
1. Четвериков Сергей Геннадьевич
2. Кулешова Надежда Михайловна
3. Колесниченко Александр Борисович
В списке партии «Яблоко» один кандидат по одномандатному избирательному округу.
После заверения в ИКВО кандидаты по одномандатным избирательным округам должны до 16 июля подать документы в окружные комиссии. О самовыдвижении в облдуму на сегодняшний день заявили 8 человек. Также напомним, что сегодня избирком региона принял документы  о выдвижении шестого по счету претендента на пост губернатора Волгоградской области. 
Выборы состоятся 8 сентября.

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