Происшествия 28.06.2019 17:15
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28.06.2019 17:15
Сегодня в результате ДТП, которое произошло в Еланском районе Волгоградской области, погибла бывшая депутат Волгоградской облдумы Вера Хламова. Она скончалась в больнице, куда ее доставили после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на месте аварии скончался также водитель пострадавшей машины. В автомобиле находилась 10-летняя девочка, она госпитализирована с тяжелыми травмами. Решается вопрос о транспортировке пострадавшего ребенка в Волгоград. По предварительным данным, 57-летний водитель машины "Хундай Соната" на трассе "Михайловка-Елань" не справился с управлением. В результате машина вылетела на встречку, перевернулась и загорелась.
Как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 14:52. На место выехали расчеты 37-й пожарной спасательной части. Возгорание было ликвидировано в 15:20.
По сведениям информагентства, машина, попавшая в ДТП, принадлежит гаражу обладминистрации. Она была заказана 26 июня депутатом Госдумы от КПРФ Николаем Арефьевым для проведения встречи с избирателями.
Вере Хламовой было 59 лет. Она закончила Волгоградское культурно-просветительское училище и Куйбышевский институт культуры. Возглавляла Еланскую поселковую библиотеку, затем являлась помощником депутата областной думы. С 2006 по 2009 годы была депутатом Еланской райдумы, а с 2009 по 2014 – депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ.
Фото: volgoduma.ru
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