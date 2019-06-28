«Западня для элиты», или кто из волгоградских чиновников стоит за скандальным недостроем на ул. Чуйкова





Недостроенная многоэтажка на улице Чуйкова, 51а в Волгограде, которая затевалась как проект элитного жилья, сегодня превратилась в печальный памятник безответственности и, возможно, коррупции целого ряда чиновников и должностных лиц, наделенных властью и полномочиями по принятию решений. В редакции ИА «Высота 102» оказались документы, которые дают возможность восстановить хронологию появления этого долгостроя, а также назвать фамилии тех, кто дал в свое время добро на очередную точечную застройку в престижном месте и кто всячески лоббировал этот проект, и кто, как ни парадоксально, сам стал жертвой своих же решений.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже озвучил пути решения проблемы недостроя. Вопрос решался на уровне правительства, где в настоящее время прорабатывается распоряжение о передаче Волгоградской области семи квартир, которые находятся в собственности регионального УФСИН. В дальнейшем планируется заключение инвестиционного соглашения с ООО «Метео-Комфорт+». В качестве компенсации добросовестная компания-инвестор получит участок без торгов для реализации собственных проектов жилищной застройки. Уже в августе-сентябре на объект зайдет новый инвестор. Увы, но региональным властям приходится «разгребать» завалы, доставшиеся в наследство от бывших руководителей, предпочитавших не только не решать проблемы, но и не замечать их. Так как же начиналась история «знаменитой» высотки на улице Чуйкова?

Как известно, заказчиком строительства высотки являлось ГУ «УС при УИН Минюста России по Волгоградской области (ныне – ФКУ «Управление строительства УФСИН по Волгоградской области»). Руководил УФСИН в то время генерал Игорь Сизов, ведомству которого понадобились квартиры, но средств на строительство целого дома не было. Однако до «знаменательного» события, когда в декабре 2004 года в администрации Волгограда, которой тогда руководил Евгений Ищенко, выдали разрешение на строительство дома, в получении необходимых согласований прошли целых два года. Причем в данном процессе «отметились» когда-то очень известные чиновники мэрии и руководители других контролирующих структур.

Своеобразный старт подготовительной работы по началу строительства элитки с видом на Волгу положило заключение комиссии по градостроительству и земельным отношениям администрации Волгограда, которая определила принципиальную возможность формирования земельного участка между жилыми домами №49 и 51 по ул. Чуйкова. Данный факт зафиксирован в письме комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда от 20.11.2002 года №5724 за подписью тогдашнего председателя комитета Михаила Норкина, который возглавлял эту структуру при мэре Юрии Чехове.

Условием для формирования данного участка должен был стать опрос жителей и учет их мнения. Соответствующее требование было закреплено в постановлении администрации Волгограда. Такой опрос, действительно, был проведен. Заказ мэрии выполнил Институт социальных и экономических исследований, по результатам которого выходило, что 71,2% жителей Волгограда одобрили строительство дома. И уже в конце апреля 2003 года первый заместитель главы администрации Центрального района Волгограда Николай Савченко предоставил земельный участок для возведения объекта (в те годы районные администрации еще имели полномочия по выделению земельных участков, позднее они перешли на уровень администрации города – прим. ред. ИА «Высота 102»).

5 июня этого же года был составлен акт о выборе земельного участка для размещения жилого дома. Его подписали – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда все тот же Михаил Норкин, заместитель руководителя департамента муниципального имущества Елена Новикова, глава администрации Центрального района Иван Безотосный, начальник отдела санэпиднадзора Волгограда Ольга Сукачева, руководитель департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов Светлана Косенкова, руководитель департамента экономики и инвестиций Волгограда Александр Богуславский, начальник УПГС МЧС Волгоградской области Александр Котляров и главный архитектор Центрального района Михаил Дынкин. Все эти чиновники и ответственные товарищи из федеральных ведомств не увидели никаких нарушений градостроительных норм и санитарных правил в размещении точечной застройки в центре города.









Понятно, что никаких бюрократических препон в деле продвижения стройки заказчик не испытывал. Буквально через пару месяцев после того, как ряд чиновников поставили свои подписи под актом, и.о. главы администрации Волгограда Виктор Мац издал распоряжение о предварительном согласовании места размещения 20-этажки на площади 863 кв.м. и утвердил акт о выборе земельного участка. Договор аренды земельного участка подписала Наталья Жукова, возглавляющая тогда комитет земельных ресурсов мэрии и дослужившаяся потом до председателя комитета госимущества Волгоградской области.

Примечательно, что данный земельный участок был частично расположен за красными линиями застройки квартала. Но данный факт, как выяснилось, не стал препятствием в деле продвижения нужной стройки. А индивидуальный проект многоквартирного дома, разработанный ОАО «Волгоградгражданпроект», удачно прошел согласование, помимо комитета по архитектуре и градостроительству Волгограда, еще и в главном управлении природных ресурсов и окружающей среды по Волгоградской области, ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Волгограде», в главном управлении по делам ГО и ЧС администрации Волгограда и ОГИБДД. Также положительное заключение выдало управление Главгосэкспертизы России по Волгоградской области.

Тех, кто ставил свои подписи под многочисленными разрешениями и заключениями, почему-то тогда не насторожил ряд обстоятельств. Во-первых, проектом дома не была предусмотрена стоянка - подразумевалось, что машины будут оставлять на улице Чуйкова, которая даже в те годы была уже крайне перегружена. Видимо, для «отвода глаз» в проекте предлагалось размещение перспективной подземной стоянки на 40 машино-мест по ул. Чуйкова, однако эта инженерная задумка так и не была реализована. Кроме того, случилось и вовсе «непредвиденное» - площадь предоставленного участка как-то «незаметно» вдруг в 4 раз стала больше предварительно согласованной и составила в окончательном варианте уже 3666 кв.м. Волшебные изменения случились в постановлении администрации Волгограда от 15.12.2004 №1873 о предоставлении земельного участка. А буквально через неделю было выдано разрешение на строительство дома на данной территории. И уже в начале 2005 года начальник инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Михаил Дынкин разрешил приступить непосредственно к строительно-монтажным работам.

Как уже говорилось выше, региональному управлению системы исполнения наказания надо было получить в доме всего лишь десять квартир. Ввиду отсутствия необходимых средств на возведение целого дома ведомство заключило инвестиционный договор с некой компанией – ООО «СОЮЗМАШ». Интересно, что ни о ней, ни о ее владельце – Георгии Орджоникидзе – до сих пор трудно найти какие-либо сведения. Из открытых источников следует, что фирма была создана в марте 2004 года, буквально за полгода до того, как стартовали работы по возведению дома.









Известно также то, что «СОЮЗМАШ» дом так и не достроил ни в указанный срок – июнь 2007 года, ни в последующие годы. При том, что разрешения на строительство продлевались впоследствии еще бесчетное количество раз – подписи под документами ставили теперь уже бывший замглавы администрации Волгограда Александр Маслов и пребывающий до сих пор в той же должности Владимир Сидоренко. Но делалось это, конечно же, не без ведома группы экс-мэров Волгограда – того же Евгения Ищенко, Романа Гребенникова и Ирины Гусевой. Последний раз разрешение на строительство продлили аж до 2020 года. А подозрительная задержка достройки дома почему-то не вызывала вопросов у надзорных органов, и в частности, у прокуратуры Волгоградской области, которую с 2004 по 2010 годы возглавлял Леонид Беляк.

В региональных СМИ сообщалось, что причиной остановки стройки стали некие разногласия между заказчиком и застройщиком – при этом последний, между прочим, задействовал в строительстве и денежные средства граждан. Всего в строительство вложили свои деньги 59 человек. А в 2012 году, когда ООО «СОЮЗМАШ» благополучно обанкротилось, стало понятно, что высотку в обозримом будущем не достроят.

Однако много лет спустя выяснилось, что о том самом застройщике – ООО «СОЮЗМАШ» - много чего знал один из тех чиновников, который подмахивал документы, дающие «зеленый свет» точечной застройке. Так, в 2014 году в интервью одному из федеральных ресурсов, освещающих проблемы недостроев в России, Михаил Норкин признался, что за хозяином компании, которая вела строительство, «закрепилась дурная слава». «Все дело в том, что ее директор умудрялся дважды продавать одни и те же квартиры, а деньги выводить в неизвестном направлении. И его умение оказалось весьма востребованным», - приводит издание слова бывшего чиновника. Михаил Норкин в том самом интервью, правда, умолчал о своей роли в продвижении точечной застройки и намекал на то, что недобросовестный застройщик был выгоден самому заказчику.

Однако факт остается фактом – застройщик самоликвидировался, оставив наедине со своими проблемами пайщиков. Именно пайщиков – ведь официальный старт строительству дома был дан до вступления в силу федерального закона о долевом строительстве. В том числе и поэтому несостоявшиеся новоселы недостроенной высотки не получили статус обманутых дольщиков и никогда публично не выступали с требованием доведения строительства до ума. Впрочем, может быть и еще одна причина. Как стало известно ИА «Высота 102», среди тех, кто вложил честно заработанные миллионы в будущее элитное жилье, были и чиновники, которые активно продвигали идею строительства 20-этажки в престижном месте, а также ставили свои подписи под нужными документами. Понятно, что они не заинтересованы в том, чтобы афишировать свои вложения. Да и «бездомными» их назвать нельзя – с недвижимостью у «бывших» и нынешних все в порядке, и многие из них вложили деньги в ставшую впоследствии скандальной многоэтажку исключительно в «инвестиционных» целях.









Но тем не менее, до сегодняшнего дня стройка не завершена. Региональные власти не могут вмешаться в процесс достройки, пока УФСИН по Волгоградской области не передаст права властям города, региона на те самые десять квартир, которые они хотели получить от застройщика. Тогда бы у властей появились основания и полномочия его достроить. Но в управлении федерального ведомства, где доверились в свое время, если верить словам Михаила Норкина, застройщику с «сомнительной репутацией», видимо, выбрали «железную тактику» - ни себе, ни пайщикам. Здесь не только не хотят делиться ответственностью, но и деньгами. Так, несколько лет назад ведомство лишь через суд заставили внести свою долю в созданное в недостроенном доме ТСЖ, которое было организовано с целью недопущения разграбления и разрушения недостроя.

Между тем, и о обанкротившемся застройщике, и об истории взаимоотношений заказчика, и об оставившей с носом пайщиков компании могли бы поведать правоохранительные органы, которые заподозрили состав преступления – мошенничество – в этой скандальной истории. В 2013 году даже было возбуждено уголовное дело по результатам проверки действий руководства ООО «СОЮЗМАШ». Но вскоре оно было прекращено.



