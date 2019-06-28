Экономика

Волгоградские энергетики подтвердили свой профессионализм в региональном конкурсе Группы «ЛУКОЙЛ»

Экономика 28.06.2019 11:40
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28.06.2019 11:40


Лучшие рабочие теплоэлектростанций Волгоградской области посоревновались в мастерстве на конкурсе профессионального мастерства организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Электроэнергетика».   
Как сообщает ИА «Высота 102», в течение трех дней в НИУ «МЭИ» в городе Волжском конкурсанты проходили сложные испытания на проверку своих теоретических знаний и практических навыков с использованием стендов, тренировочных комплексов и тестовых программ.

Чтобы одержать победу в конкурсе, необходимо было показать не только безупречное выполнение технологических операций, но и знать нормативно-техническую документацию, ликвидировать аварийную ситуацию, оказать неотложную помощь условно пострадавшим и многое другое.

500 баллов из 500 возможных набрал  старший машинист турбинного отделения  ООО « Тепловая генерация г. Волжского» Волжской ТЭЦ Сергей Иванов, взяв «золото» в своей номинации. Сергей – выпускник ВолГТУ, уже 7 лет работающий на Волжской ТЭЦ, признался, что его победа – результат ежедневной и очень нелегкой подготовки к конкурсу.
 
«Действительно, без серьезной подготовки одержать победу невозможно, – подтверждает слова Сергея Иванова победитель в номинации "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", рабочий Камышинской ТЭЦ Алексей Карасев. - Высокий балл  не может быть случаен, пришлось всем очень здорово потрудиться.  Я очень рад, что среди призеров регионального конкурса не только я, но и другие рабочие нашей ТЭЦ».
Надо отметить, что конкуренция была очень высокой. К примеру, в ряде номинаций разница между первым и вторым местом не превышала и балла. Так, открытием очередного конкурса стало участие в очень «мужской» номинации «Машинист центрального теплового щита управления котлами»… девушки. Елене Бабич – машинисту Волжской ТЭЦ-2 не хватило всего полбалла, чтобы занять первое место. Но и «серебро» было отмечено организаторами почетным правом спустить флаг соревнований на церемонии закрытия конкурса.
    
Особенностью прошедшего конкурса стало и прохождение всех испытаний гостями из  Волгоградской ТЭЦ-3  АО «КАУСТИК» и студентов НИУ «МЭИ». Показатели ребят не зашли в зачет, но приятно удивили конкурсную комиссию. 
«В региональном конкурсе победили сильнейшие, объективность работы комиссии подтверждает отсутствие апелляций. Мы отметили также высокий профессионализм команд-участниц конкурса - все показали готовность к эффективной работе, социальную и профессиональную мобильность. Призеров сейчас ждет подготовка к очередному конкурсному этапу», - отметил председатель центральной комиссии,  заместитель генерального директора по эксплуатации  ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олег Баландин.
По итогам конкурса в номинации «Старший машинист котельного оборудования» 1 место занял Волков Алексей Вячеславович, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
В номинации «Машинист центрального теплового щита управления котлами» лучшим стал Степурин  Александр  Андреевич,  ВТЭЦ ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
В номинации «Старший машинист турбинного отделения» 1 место присуждено Иванову Сергею Викторовичу, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
Лучшим по специальности «Машинист центрального теплового щита  управления паровыми турбинами» стал Герасин Александр Николаевич, ВТЭЦ-2 ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
Первое место в номинации «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции» занял Ломтев Александр Владимирович, ВТЭЦ ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
В номинации «Аппаратчик химводоочистки электростанции» на звание лучший по профессии 1 место занял Григорьев Дмитрий Вячеславович, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г.Волжского».
В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» по итогам соревнования 1 место занял Карасев Алексей Сергеевич,  КТЭЦ ООО «Камышинская ТЭЦ».
Первое место в номинации «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики» занял Влазнев Михаил Николаевич, КТЭЦ ООО «Камышинская ТЭЦ».
Теперь победителям предстоит защищать честь компании в соревнованиях федерального уровня. Второй этап конкурса с участием всех предприятий по направлению «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ» пройдет уже в августе 2019 года на базе НИУ «МЭИ» в городе Волжский Волгоградской области.

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