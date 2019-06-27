



Один из старейших банков Волгограда, входящий в крупнейшую финансовую группу ВТБ – банк «Возрождение» – продолжает улучшать условия предоставления кредитных средств населению. С прошлой недели снижены ставки как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, рассказала ИА «Высота 102» Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

«Для полного счастья!» сроком до 7 лет и суммой до 5 млн руб. «Размер процентной ставки зависит от категории клиента, суммы кредита, а также наличия страхования», – уточнили в кредитной организации. 9,8% годовых – такова минимальная ставка по кредитусроком до 7 лет и суммой до 5 млн руб. «Размер процентной ставки зависит от категории клиента, суммы кредита, а также наличия страхования», – уточнили в кредитной организации.

. 9,69% годовых – под такую ставку могут получить ипотечный кредит клиенты ключевых застройщиков – партнеров Банка и зарплатных проектов. Для остальных клиентов ставка по кредиту на приобретение недвижимости составит от 9,99% годовых. Снижена базовая ставка по ипотеке . 9,69% годовых – под такую ставку могут получить ипотечный кредит клиенты ключевых застройщиков – партнеров Банка и зарплатных проектов. Для остальных клиентов ставка по кредиту на приобретение недвижимости составит от 9,99% годовых.

Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном рынке жилья в Банке можно по ставке от 9,69% при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% при первоначальном взносе от 10% до 20%.

«Сниженная ставка в совокупности с другими лояльными условиями – возможностью взять крупную сумму кредита на длительный срок – позволяет говорить о кредитах банка "Возрождение" как об одних из наиболее привлекательных предложений на рынке», – подчеркнула Наталья Шабунина.

Отметим, что все условия распространяются не только на получение нового кредита в «Возрождении», но и на рефинансирование кредитных обязательств, выданных другими банками. Более того, при рефинансировании возможно получение клиентом дополнительных денежных средств, а количество рефинансируемых кредитов не ограничено.

«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. В Волгоградской области Банк обслуживает более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.





Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.



