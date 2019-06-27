Экономика

Ставки ниже: Наталья Шабунина рассказала о снижении кредитных ставок в банке «Возрождение»

Экономика 27.06.2019 17:30 Реклама
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27.06.2019 17:30


Один из старейших банков Волгограда, входящий в крупнейшую финансовую группу ВТБ – банк «Возрождение» – продолжает улучшать условия предоставления кредитных средств населению. С прошлой недели снижены ставки как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, рассказала ИА «Высота 102» Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
 
9,8% годовых – такова минимальная ставка по кредиту «Для полного счастья!» сроком до 7 лет и суммой до 5 млн руб. «Размер процентной ставки зависит от категории клиента, суммы кредита, а также наличия страхования», – уточнили в кредитной организации.
 
Снижена базовая ставка по ипотеке . 9,69% годовых – под такую ставку могут получить ипотечный кредит клиенты ключевых застройщиков – партнеров Банка и зарплатных проектов. Для остальных клиентов ставка по кредиту на приобретение недвижимости составит от 9,99% годовых.
 
Приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном рынке жилья в Банке можно по ставке от 9,69% при первоначальном взносе от 20% и от 10,29% при первоначальном взносе от 10% до 20%.
 
«Сниженная ставка в совокупности с другими лояльными условиями – возможностью взять крупную сумму кредита на длительный срок – позволяет говорить о кредитах банка "Возрождение" как об одних из наиболее привлекательных предложений на рынке», – подчеркнула Наталья Шабунина.
 
Отметим, что все условия распространяются не только на получение нового кредита в «Возрождении», но и на рефинансирование кредитных обязательств, выданных другими банками. Более того, при рефинансировании возможно получение клиентом дополнительных денежных средств, а количество рефинансируемых кредитов не ограничено.
 
«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. В Волгоградской области Банк обслуживает более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.

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