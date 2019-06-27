В Волгограде родственники подозреваемого в убийстве парня у клуба «Лофт» угрожали свидетелям

Расследования 27.06.2019 12:41
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27.06.2019 12:41
Двое волгоградцев, которые являются родственниками одного из обвиняемых в убийстве 18-летнего парня у клуба "Лофт" в Волгограде, принуждали свидетелей к даче ложных показаний. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 22-летнего местного жителя и его 20-летнего приятеля возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой причинения вреда здоровью).
По данным следствия, с февраля текущего года территориальным следственным органом расследуется гибель 18-летнего парня - молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в ходе конфликта с посетителями ночного клуба. Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят двое местных жителей, которым инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Около месяца назад родственник одного из подследственных решили с помощью давления на очевидцев тех событий повлиять на ход расследования и вывести из числа фигурантов уголовного дела 22-летнего парня. В ходе встреч со свидетелями обвинения они стали настаивать на даче ими ложных показаний, в противном случае угрожали физической расправой.
Факт преступных действий был вскрыт оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Судом уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Своей вины в содеянном они не признают.
Напомним, в совершении этого преступления обвиняются Руслан Исаев и Надиг Микалиев. По версии следствия, они нанесли 18-летнему Александру Бабаревичу тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Драка произошла у входа в ночной клуб.
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