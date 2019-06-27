На выборы губернатора и депутатов Волгоградской облдумы из бюджета потратят 241 млн рублей









Куда потратят миллионы бюджетных средств, выделенных на проведение выборов 8 сентября, сегодня озвучили в облизбиркоме. Всего на организацию кампаний по избранию губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы в казне зарезервирован 241 млн рублей. Значительная часть суммы придется на оплату труда членам комиссий, в том числе, участковых, печать бюллетеней, обслуживание КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Почти 51 млн рублей пойдет на губернаторские выборы, остальные 190 млн – на выборы в облдуму.

Финансирование предусмотрено, в частности, на информационные материалы в интернете, соцсетях, аудио- и видеоролики, спецвыпуск газеты о кандидатах в депутаты, вознаграждение членам контрольно-ревизионной службы. Расходов также потребует и запуск перед выборами телефонной «горячей линии».

Выборы, напомним, пройдут 8 сентября. Сейчас проходит этап выдвижения кандидатов в депутаты облдумы и губернатора.



