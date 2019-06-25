Итальянская саранча нагрянула в три района Волгоградской области





Итальянская саранча добралась до трех районов Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, локализации вредителей наблюдаются в Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском районах. «Ситуация находится под контролем специалистов Россельхозцентра и областного комитета сельского хозяйства. Ежедневно проводится мониторинг, выполняются работы по ликвидации саранчи», - пояснили в пресс-службе исполнительной власти области. По словам руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Раисы Липчанской, на данный момент локализовано около 98% выявленных очагов — обработано 4,5 тысячи гектаров земли.

По сельхозугодиям региона, как установили специалисты, «путешествует» итальянский прус, который перелетел в Волгоградскую область с необрабатываемых земель, граничащих с соседними регионами, летом прошлого года. Кубышки с яйцами саранчи специалисты обнаружили еще весной. Тогда и были приняты меры «для сокращения их численности до неопасных показателей».

В настоящее время распространению саранчи способствует жаркая и сухая погода. Аграриям, а также физическим лицам, рекомендуется сообщать об очагах саранчи в администрацию поселения или района.



