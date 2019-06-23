Волгоградские яблочники определились с кандидатом в губернаторы





Сегодня на региональной конференции партии «Яблоко» состоялась процедура выдвижения в кандидаты в губернаторы Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в реготделении, им стал Дмитрий Любитенко, бывший заместитель главы администрации Волгограда. Еще один член партии Александр Ефимов выдвинут кандидатом в депутаты облдумы по Волжскому одномандатному округу №10. Отказ от участия в выборах по другим одномандатным округам связан с необходимостью собрать большое количество подписей избирателей.

К слову, работа регионального отделения партии «Яблоко» в последнее время не отличается особой заметностью. Хотя еще несколько лет назад в регионе яблочники были гораздо активнее.Фото сайта партии "Яблоко".