Волгоградские яблочники определились с кандидатом в губернаторы

Фото сайта партии "Яблоко".
Политика 23.06.2019 14:09
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23.06.2019 14:09
Фото сайта партии "Яблоко".
Сегодня на региональной конференции партии «Яблоко» состоялась процедура выдвижения в кандидаты в губернаторы Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в реготделении, им стал Дмитрий Любитенко, бывший заместитель главы администрации Волгограда. Еще один член партии Александр Ефимов выдвинут кандидатом в депутаты облдумы по Волжскому одномандатному округу №10. Отказ от участия в выборах по другим одномандатным округам связан с необходимостью собрать большое количество подписей избирателей.К слову, работа регионального отделения партии «Яблоко» в последнее время не отличается особой заметностью. Хотя еще несколько лет назад в регионе яблочники были гораздо активнее.
Фото сайта партии "Яблоко".
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