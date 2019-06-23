В Волгоградской области пчеловод умер при сборе меда

Происшествия 23.06.2019 09:03
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23.06.2019 09:03
Пчеловод из Волгограда умер при сборе меда в Иловлинском районе. Как рассказал ИА "Высота 102" заместитель руководителя отдела Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Илья Сызранцев, трагедия произошла в поле у хутора Фастов. 58-летний мужчина приехал туда вместе с близкими. Во время работы пчеловод упал. Когда к нему подбежали его спутники, то увидели, что мужчина мертв. Как позже выяснили эксперты, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Известно, что в тот день стояла очень жаркая погода. До этого волгоградец провел в тех местах около двух недель.
По словам врачей, долгое нахождение на жаре может спровоцировать внезапное развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При высоких температурах медики советуют носить головные уборы, пить достаточное количество жидкости - воды, соков и морсов, воздержаться от употребления алкоголя, тем более от его приема перед купанием в водоемах. Рекомендуют специалисты и постараться как можно меньше находиться под прямыми лучами солнца во время его максимальной активности - примерно с 11 до 17 часов.
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