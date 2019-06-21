



Подростка, подозреваемого в вандализме, задержали полицейские в Урюпинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне о повреждении художественной композиции “Мать и дитя”, установленной в парке отдыха “Победа” в Ольшанском сельском поселении, заявил его глава. Стражи порядка выяснили, что днем ранее в парке гуляла компания подростков. Один из них - 15-летний парень, решил показать, какие удары он может наносить ногами. Юный любитель боевых искусств нанес несколько ударов по скульптуре и повредил ее.

Подросток сознался в проступке, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ – “Вандализм”. Парню может грозить до 3 месяцев ареста.



