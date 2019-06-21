Происшествия 21.06.2019 16:20
400 3
21.06.2019 16:20
Подростка, подозреваемого в вандализме, задержали полицейские в Урюпинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне о повреждении художественной композиции “Мать и дитя”, установленной в парке отдыха “Победа” в Ольшанском сельском поселении, заявил его глава. Стражи порядка выяснили, что днем ранее в парке гуляла компания подростков. Один из них - 15-летний парень, решил показать, какие удары он может наносить ногами. Юный любитель боевых искусств нанес несколько ударов по скульптуре и повредил ее.
Подросток сознался в проступке, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ – “Вандализм”. Парню может грозить до 3 месяцев ареста.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
29386 14
17.06.2019 17:13
16881 2
12.06.2019 11:15
27468 0
Появилось видео, как иномарка налетела на девушку на тротуаре21.06.2019 17:11
Происшествия 21.06.2019 17:11
2345 3 Обсудить
В Волгограде перевернулся автомобиль инкассаторов (ВИДЕО)21.06.2019 16:48
Происшествия 21.06.2019 16:48
1658 3 Обсудить
В Волгограде иномарка снесла девушку на тротуаре21.06.2019 14:29
Происшествия 21.06.2019 14:29
1690 5 Обсудить
В Волгоградской области электрик-вахтовик погиб, упав с гостиничного балкона21.06.2019 13:39
Происшествия 21.06.2019 13:39
1120 0 Обсудить
Попавшая под колеса авто в центре Волгограда пенсионерка впала в кому21.06.2019 12:02
Происшествия 21.06.2019 12:02
793 Обсудить
В селе Волгоградской области иномарка сбила мопед с двумя детьми21.06.2019 11:14
Происшествия 21.06.2019 11:14
777 1 Обсудить
В Волгограде ухажер состоятельной дамы украл у нее украшений на миллион рублей21.06.2019 10:31
Происшествия 21.06.2019 10:31
1372 8 Обсудить
В Волгоградской области лошадь насмерть затоптала пастуха21.06.2019 10:12
Происшествия 21.06.2019 10:12
1431 2 Обсудить
В Волгограде житель Иркутска пытался купить одежду за рубли "банка приколов"20.06.2019 14:03
Происшествия 20.06.2019 14:03
1210 1 Обсудить
В Волгограде пенсионер на "Москвиче" не пропустил иномарку, пострадал ребенок20.06.2019 10:46
Происшествия 20.06.2019 10:46
881 1 Обсудить
В Волгограде и области во дворах горят мусорные баки20.06.2019 09:46
Происшествия 20.06.2019 09:46
386 1 Обсудить
В Волгограде молодой человек пытался спрыгнуть с моста в Волго-Донской канал19.06.2019 15:12
Происшествия 19.06.2019 15:12
3071 4 Обсудить
В Волгограде школьница-велосипедистка попала под колеса “Mercedes”19.06.2019 10:35
Происшествия 19.06.2019 10:35
1351 0 Обсудить
У крупного ТРК в Волгограде маршрутка сбила пенсионерку18.06.2019 12:24
Происшествия 18.06.2019 12:24
9400 11 Обсудить
В Волгоградской области мусоровоз насмерть сбил женщину18.06.2019 10:07
Происшествия 18.06.2019 10:07
1600 7 Обсудить
Реклама