Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде аварийный дом окреп и помолодел в глазах чиновников

Аналитика 20.06.2019 20:05
14721 0
20.06.2019 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: жители аварийного дома узнали о том, что все хорошо, акция «Завтра была война» на Мамаевом кургане, масштабный рейд ГИБДД в Волгограде, бомбардировщики показали класс и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму
26.05.2019 19:00
59890 13
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей
10.06.2019 20:05
59177 8
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспредела
13.06.2019 20:36
49891 0
Аналитика
20.06.2019 16:33
Аналитика 20.06.2019 16:33
843 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.06.2019 20:02
Аналитика 19.06.2019 20:02
35041 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.06.2019 20:18
Аналитика 18.06.2019 20:18
21665 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.06.2019 20:10
Аналитика 17.06.2019 20:10
39506 31 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.06.2019 18:05
Аналитика 16.06.2019 18:05
48102 31 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.06.2019 20:11
Аналитика 14.06.2019 20:11
46235 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.06.2019 20:36
Аналитика 13.06.2019 20:36
49891 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.06.2019 20:07
Аналитика 11.06.2019 20:07
42932 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.06.2019 20:05
Аналитика 10.06.2019 20:05
59177 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.06.2019 16:30
Аналитика 09.06.2019 16:30
32347 47 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.06.2019 20:09
Аналитика 07.06.2019 20:09
32371 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.06.2019 20:08
Аналитика 06.06.2019 20:08
38749 16 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.06.2019 20:31
Аналитика 05.06.2019 20:31
38706 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.06.2019 20:02
Аналитика 04.06.2019 20:02
32857 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.06.2019 15:16
Аналитика 04.06.2019 15:16
7855 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:03
Утомленных солнцем выпускников школ собрали на праздник в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде аварийный дом окреп и помолодел в глазах чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Президент РФ показал свет в конце ипотечного тоннеля cемьям с детьми из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
Житель Волгоградской области украл старые железки на станцииСмотреть фотографии
19:35
В Волгоград вертолетом доставили девочку-подростка с пневмонией и диабетомСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде чиновники сотворили "чудо" с аварийным домом и "воскресили" егоСмотреть фотографии
16:33
Жители Волгоградской области не дают умереть с голоду самозанятымСмотреть фотографии
15:47
Касса Волгоградского реготделения КПРФ удивила "аномальными" суммами денегСмотреть фотографии
15:04
Мучения инвалидов-колясочников в Камышине Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
В Волгограде бизнесмен ответит за яйцаСмотреть фотографии
14:31
Для судьи арбитражного суда Волгоградской области купят квартиру почти за 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде житель Иркутска пытался купить одежду за рубли "банка приколов"
14:00
«Особенные» дети при помощи волонтёров «КАУСТИКа» стали главными участниками праздника на борту теплоходаСмотреть фотографии
13:40
Волгоградцев хотят связать туристическими узами с УзбекистаномСмотреть фотографии
13:14
В Котельниково прошла игра клуба «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
12:37
«Сердце замерло в груди»: чиновники в Волгоградской области готовятся к прямой линии с президентом Смотреть фотографии
11:43
В Волгограде участника аферы со страховкой на 15 млн рублей отправили в колониюСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде повар «подарил» свою серую зарплату хозяину кафеСмотреть фотографии
11:09
Суд постановил убрать с пруда-накопителя под Волгоградом перевезенные с Кировской свалки отходы Смотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер на "Москвиче" не пропустил иномарку, пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:24
Волгоградец отправится в колонию за попытку сжечь машину начальникаСмотреть фотографии
10:20
Богатая жена начальника Волгоградской академии МВД увеличила многомиллионные доходыСмотреть фотографии
08:48
Глава Волгоградской области и глава Газпрома обсудили газификацию регионаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде загадочные мусоровозы орудуют под носом у регоператора Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В СУ СК по Волгоградской области перешьют уголовные делаСмотреть фотографии
17:27
ВЭБ.РФ профинансирует поставку медоборудования для Волгоградской области на 817 млн рублейСмотреть фотографии
16:48
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию Смотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Партнера нефтяников и газовиков из Волгоградской области будут судить за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде молодой человек пытался спрыгнуть с моста в Волго-Донской каналСмотреть фотографии
15:06
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: установлен российский рекорд в коммерческой сети LTEСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 