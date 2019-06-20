Мучения инвалидов-колясочников в Камышине Волгоградской области сняли на видео





Инвалиды-колясочники, проживающие в Камышине Волгоградской области, продолжают бороться за свои права – пользоваться пассажирским транспортом, оборудованным подъемниками. Однако пока они эту борьбу проигрывают. Как рассказали ИА «Высота 102» камышане, вынужденные передвигаться на инвалидных колясках, сегодня специальных автобусов по маршруту №12 так и не дождались пассажиры с ограниченными возможностями. А в автобусе №11 "у" снова оказался нерабочим подъемник. В результате маломобильных пассажиров затаскивали в салон автобуса на руках.

Напомним, инвалиды-колясочники уже несколько лет добиваются уважения к себе со стороны МП «Автоколонна городского округа – город Камышин». Буквально в конце апреля директор автоколонны был признан виновным в административном правонарушении, его обязали выплатить штраф. Между тем, автобусы для обслуживания инвалидов были закуплены в Камышине по федеральной программе «Доступная среда». Но они зачастую или вовсе не выходят на линию, или выходят с неработающим специальным оборудованием. «Это все происходит между прочим на малой родине Маресьева, которого очень почитают в нашей области. А мы вынуждены выживать и каждый раз добиваться соблюдения наших прав», - говорится в письме, которое подписали одиннадцать камышан.