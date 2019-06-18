Жителям Волгоградской области напомнили, как важно делать «плановый техосмотр» организма





Потратить несколько часов на медосмотр, чтобы потом не корить себя за упущенное время – призывают врачи жителей Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в областном центре медицинской профилактики, граждане от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию один раз в три года, те, кому 40 лет и старше –

ежегодно. Профилактический медицинский осмотр для всех категорий

проводится ежегодно.

«Регулярные медосмотры – это общепринятая практика во многих странах, даже тех, где уровень смертности намного ниже, чем в нашей стране. Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение», - пояснили в учреждении здравоохранения.

Профилактический медосмотр включает в себя измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина, глюкозы в крови, флюорографию легких, электрокардиографию, для женщин - осмотр врачом-гинекологом.

Диспансеризация осуществляется в два этапа. Первый проводится для выявления признаков хронических заболеваний и факторов риска их развития. Для этого, в частности, женщины проходят маммографию, у мужчин определяют простат-специфический антиген в крови с целью выявления рака предстательной железы. Также в зависимости от возрастных групп предусмотрена эзофагогастродуоденоскопия, которая позволяет выявить рак

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Второй этап диспансеризации актуален в том случае, если необходимо дополнительное обследование для уточнения диагноза. С этой целью могут проводиться колоноскопия, рентгенография или компьютерная томография легких, консультация врача-невролога, уролога, колопроктолога и других узких специалистов.

«Помните, что профилактический осмотр и диспансеризация - это инвестиции в здоровье, которые не дадут вам «запустить» болезнь и довести себя до той стадии заболевания, когда помочь уже не возможно. Не теряйте

времени!», - призывают граждан специалисты Волгоградского областного центра медицинской профилактики.



