В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери





Дети пострадали сегодня в автоаварии в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 14:20 на повороте на Вторую улицу СНТ “Факел” столкнулись “Nissan Almera” и “Hyundai Getz”. По предварительным данным, 34-летняя женщина, управлявшая “Nissan”, была нетрезва и не выдержала дистанцию до другого авто. При столкновении травмы получили семилетний мальчик и девятилетняя девочка - дети предполагаемой виновницы аварии. Сейчас они находятся в БСМП №7.

Сообщается также, что в октябре прошлого женщину лишили прав и оштрафовали за езду в нетрезвом виде. По словам очевидцев, во время аварии автоледи была в купальнике. Информация уточняется.

Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 264.1 "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"