В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговор

Расследования 10.06.2019 14:28
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10.06.2019 14:28
К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде Рустам Надарян - предпоследний из семи членов преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Дело рассматривалось в Центральном районном суде Волгограда.
Надарян призван виновным в совершении трех эпизодов покушения на мошенничество в составе организованной группы, 8 эпизодах мошенничества в сфере страхования, совершенного в составе организованной группы, а также в покушение на мошенничество в сфере страхования с причинением значительного ущерба.
В суде установлено, что Надарян совместно с шестью сообщниками в период с февраля по сентябрь 2017 года инсценировали дорожно-транспортные происшествия на территории Волгограда. На основании фиктивных документов они получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1,6 миллиона рублей. Вину в инкриминируемых деяниях Надарян признал частично, отрицая свое участие в организованной преступной группе.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Напомним, ранее были вынесены приговоры 5 участникам преступной группы. Они осуждены к различным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают назначенное судом наказание. Уголовное дело в отношении последнего участника преступной группы находится на стадии судебного рассмотрения.
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