В Волгоград вертолетом эвакуировали школьника в тяжёлом состоянии

Здравоохранение 09.06.2019 19:27
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09.06.2019 19:27
Ребенка, страдающего сахарным диабетом, в тяжелом состоянии доставили в Волгоград. Как рассказали ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, у десятилетнего мальчика диагностирован сахарный диабет 1 типа. Реанимационная бригада на вертолете "Ансат" доставила маленького пациента из быковской центральной районной больницы. По имеющимся данным, у ребенка кетоацидоз и болезнь протекает в тяжелой форме. Сейчас за здоровье ребёнка борются врачи Волгоградской областной детской клинической больницы.
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