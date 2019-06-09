Здравоохранение

В Волгоград вертолетом эвакуировали школьника в тяжёлом состоянии

Здравоохранение 09.06.2019 19:27
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09.06.2019 19:27


Ребенка, страдающего сахарным диабетом, в тяжелом состоянии доставили в Волгоград. Как рассказали ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, у десятилетнего мальчика диагностирован сахарный диабет 1 типа. Реанимационная бригада на вертолете "Ансат" доставила маленького пациента из быковской центральной районной больницы. По имеющимся данным,  у ребенка кетоацидоз и болезнь протекает в тяжелой форме. Сейчас за здоровье ребёнка борются врачи Волгоградской областной детской клинической больницы.

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