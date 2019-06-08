Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию

Экономика 08.06.2019 11:47
4721 0
08.06.2019 11:47
Волгоградские металлурги намерены «влиться» в глобальный проект «Титановый поток». Как сообщает ИА «Высота 102», на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который завершается сегодня, представители «Красного Октября» обсудили детали сотрудничества с немецкой компанией Hermith GmbH. В частности, речь шла о поставках из Волгограда в Европу высоколиквидного титанового сортамента. Как отметили в пресс-службе «Красного Октября», сделка станет еще одним шагом к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству Волгоградской области и федеральной земли Бавария. Дело в том, что в 2017 году мюнхенская компания Hermith GmbH заключила с волгоградским комбинатом соглашение об изготовлении тестовых горячекатаных листов из титановых сплавов типа ВТ6, ВТ9. Эта работа была выполнена, и качество работы немецкие эксперты оценили очень высоко. Следом волгоградскому предприятию был предложен полноценный контракт на изготовление 280 тонн продукции на сумму более полумиллиарда рублей, однако в связи с реорганизацией предприятия в 2018 году все работы были временно приостановлены. Этот заказ был включен в программу «Титановый поток», суть которой заключается в вовлечении ряда российских предприятий в организацию передового титанового производства и расширения присутствия на отраслевом рынке.
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
28297 16
20.05.2019 11:58
7613 42
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает производство жидкой стали до уровня СССР07.06.2019 16:42
Половина предпринимателей России выбирает бизнес-карты Сбербанка07.06.2019 16:32
Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной корпорацией AEON07.06.2019 14:04
На "Красном Октябре" в Волгограде запущена после ремонта сталеплавильная печь07.06.2019 11:10
В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растут06.06.2019 16:45
Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайн06.06.2019 13:37
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной05.06.2019 13:34
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностей05.06.2019 11:38
Сбербанк дает скидку 50% на годовое обслуживание премиальных кредитных карт и обеспечивает бесплатное снятие наличных по всему миру04.06.2019 14:50
ГК «Волгострой» обрадовал покупателей квартир летними акциями04.06.2019 08:56
В День защиты детей юные волгоградцы выпили тонну сока03.06.2019 16:29
Стать клиентом банка удаленно — реально: биометрия в вопросах и ответах03.06.2019 13:45
Наталья Шабунина рассказала о новом вкладе с доходом до 9%03.06.2019 11:08
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округа03.06.2019 10:18
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возросло03.06.2019 08:54
Реклама