Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию





Волгоградские металлурги намерены «влиться» в глобальный проект «Титановый поток». Как сообщает ИА «Высота 102», на площадке международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который завершается сегодня, представители «Красного Октября» обсудили детали сотрудничества с немецкой компанией Hermith GmbH. В частности, речь шла о поставках из Волгограда в Европу высоколиквидного титанового сортамента. Как отметили в пресс-службе «Красного Октября», сделка станет еще одним шагом к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству Волгоградской области и федеральной земли Бавария. Дело в том, что в 2017 году мюнхенская компания Hermith GmbH заключила с волгоградским комбинатом соглашение об изготовлении тестовых горячекатаных листов из титановых сплавов типа ВТ6, ВТ9. Эта работа была выполнена, и качество работы немецкие эксперты оценили очень высоко. Следом волгоградскому предприятию был предложен полноценный контракт на изготовление 280 тонн продукции на сумму более полумиллиарда рублей, однако в связи с реорганизацией предприятия в 2018 году все работы были временно приостановлены. Этот заказ был включен в программу «Титановый поток», суть которой заключается в вовлечении ряда российских предприятий в организацию передового титанового производства и расширения присутствия на отраслевом рынке.



