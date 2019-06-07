В Волгограде накрыли порностудию





В Волгограде полицейскими пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением порнографических материалов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, лидером группы являлся 31-летний житель Волгограда, который вовлек в противоправную деятельность десять своих знакомых в возрасте от 21 года до 39 лет.









В арендованных квартирах они осуществляли видеозапись и интернет-трансляцию для зрительской аудитории из западной Европы и Америки порнографического контента.

Непосредственными участниками съемок являлись шесть человек. Остальные отвечали за соблюдение конспирации, аренду помещений, приобретение и обслуживание технических устройств, администрирование сайта, а также обеспечивали контроль аудио- и видеопотоков интернет-трансляций.









Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 3 статьи 242 УК РФ.

Проведено свыше 20 обысков, в ходе которых изъято более 20 видеокамер, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, носители информации. По предварительным данным, через платежные системы на счета фигурантов от подписчиков поступило около 3 миллионов рублей.



