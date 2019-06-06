В Волгоградской области задержали незаконных охотников за рогами “красного” зверя (ВИДЕО)





Жителя Старополтавского района и его знакомого из Саратовской области задержали полицейские по подозрению в браконьерстве. Как сообщили ИА “Высота 102” в МВД России, в Старополтавском районе нашли более двух десятков туш застреленных сайгаков. У всех краснокнижных животных были отпилены рога. Вскоре стражи порядка вышли на след 38-летнего местного жителя и его 33-летнего сообщника.

“В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности”, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.