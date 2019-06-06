Экология

В Волгоградской области задержали незаконных охотников за рогами “красного” зверя (ВИДЕО)

Экология 06.06.2019 17:07
8364 2
06.06.2019 17:07


Жителя Старополтавского района и его знакомого из Саратовской области задержали полицейские по подозрению в браконьерстве. Как сообщили  ИА “Высота 102” в МВД России,  в Старополтавском районе  нашли более двух десятков туш застреленных сайгаков. У всех краснокнижных животных были отпилены рога. Вскоре стражи порядка вышли на след 38-летнего местного жителя и его 33-летнего сообщника.
“В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности”, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 
Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья
21.05.2019 17:37
14508 6
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
12272 44
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7615 13
Экология
05.06.2019 22:29
Экология 05.06.2019 22:29
5317 0 Обсудить

0
Далее
Экология
05.06.2019 17:29
Экология 05.06.2019 17:29
2261 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.06.2019 12:40
Экология 05.06.2019 12:40
4210 6 Обсудить

0
Далее
Экология
04.06.2019 16:05
Экология 04.06.2019 16:05
4263 5 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 17:52
Экология 03.06.2019 17:52
4315 6 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 16:29
Экология 03.06.2019 16:29
1304 6 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 19:12
Экология 01.06.2019 19:12
12261 8 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 15:02
Экология 01.06.2019 15:02
1986 0 Обсудить

0
Далее
Экология
31.05.2019 10:44
Экология 31.05.2019 10:44
4375 1 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 13:30
Экология 30.05.2019 13:30
4810 3 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 12:24
Экология 30.05.2019 12:24
506 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 22:13
Экология 29.05.2019 22:13
4761 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 14:57
Экология 29.05.2019 14:57
6424 26 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 13:46
Экология 29.05.2019 13:46
7615 13 Обсудить

0
Далее
Экология
27.05.2019 16:50
Экология 27.05.2019 16:50
1244 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:09
Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области
19:07
Девочка и девушка получили травмы в ДТП на юге Волгограда
17:40
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”Смотреть фотографии
17:38
На детских площадках в Волгограде «Народный контроль» обнаружил опасные «розы»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:07
В Волгоградской области задержали незаконных охотников за рогами “красного” зверя (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгоградской области женщину-фельдшера будут судить за смертельную ошибкуСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растутСмотреть фотографии
16:44
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортникамиСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозамиСмотреть фотографии
15:05
Москвичам с волгоградской пропиской помогут проголосовать за губернатора областиСмотреть фотографии
14:50
МегаФон соединит Европу и Азию по Арктическому путиСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде – очередное ЧП с автобусом «дочки» «Питер-авто»Смотреть фотографии
14:40
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусораСмотреть фотографии
14:38
«Ростелеком» привлечет студентов к борьбе с кибермошенникамиСмотреть фотографии
14:24
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнцаСмотреть фотографии
13:37
Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайнСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюстьСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасностиСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области люди в белых халатах зарабатывали на лже-инвалидахСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне законаСмотреть фотографии
12:07
«Ростелеком»: квантовое шифрование обеспечит наивысшую степень защитыСмотреть фотографии
11:45
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплицСмотреть фотографии
10:47
Жителя Грозного ждет суд за инсценировки с сообщниками ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:35
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в КотельниковоСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде утром потушили сетевой магазин
08:26
В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктовСмотреть фотографии
22:29
"Людей увозят на скорых": в Волгограде с новой силой разгорелся пожар на несанкционированной свалке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:31
«Высота 102»ТВ: Политическая элита Волгоградской области выступила за своего героя Смотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург
Реклама
Реклама
 