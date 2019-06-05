Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в противоправном поведении





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила множество нарушений в деятельности регионального общества охотников и рыболовов. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки претензии возникли к осуществлению производственного охотничьего контроля, не соответствию охотничьей инфраструктуры схемам использования и охраны охотничьих угодий, проведения биотехнических мероприятий, обозначения границ охотхозяйства и зоны охраны охотничьих ресурсов, а также порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и проведения их учета.

По постановлению прокурора к административной ответственности по ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ привлечены юридическое лицо и 4 должностных лица Волгоградского общества охотников и рыболовов. В адрес председателя общества внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Однако в прокуратуре отметили, что общество нарушений не признало и реальных мер к их устранению до настоящего времени не предприняло. По истечении срока добровольного исполнения представления будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления.

На сегодняшний день общество является крупнейшим охотопользователем Волгоградской области. В природоохранной прокуратуре считают, что противоправное поведение, вопреки целям и задачам общества, наносит значительный вред сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также формированию правовой культуры охотников и противодействию браконьерству.



