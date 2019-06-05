Экология

Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в противоправном поведении

Экология 05.06.2019 17:29
540 2
05.06.2019 17:29


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила множество нарушений в деятельности регионального общества охотников и рыболовов. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, в ходе прокурорской проверки претензии возникли к осуществлению производственного охотничьего контроля, не соответствию охотничьей инфраструктуры схемам использования и охраны охотничьих угодий, проведения биотехнических мероприятий, обозначения границ охотхозяйства и зоны охраны охотничьих ресурсов, а также порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и проведения их учета.
По постановлению прокурора к административной ответственности по ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ привлечены юридическое лицо и 4 должностных лица Волгоградского общества охотников и рыболовов. В адрес председателя общества внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
Однако в прокуратуре отметили, что общество нарушений не признало и реальных мер к их устранению до настоящего времени не предприняло. По истечении срока добровольного исполнения представления будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления.
На сегодняшний день общество является крупнейшим охотопользователем Волгоградской области. В природоохранной прокуратуре считают, что противоправное поведение, вопреки целям и задачам общества, наносит значительный вред сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также формированию правовой культуры охотников и противодействию браконьерству.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья
21.05.2019 17:37
14465 6
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
12231 44
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7564 13
Экология
05.06.2019 12:40
Экология 05.06.2019 12:40
3289 4 Обсудить

0
Далее
Экология
04.06.2019 16:05
Экология 04.06.2019 16:05
4198 5 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 17:52
Экология 03.06.2019 17:52
4263 6 Обсудить

0
Далее
Экология
03.06.2019 16:29
Экология 03.06.2019 16:29
1261 6 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 19:12
Экология 01.06.2019 19:12
12209 8 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 15:02
Экология 01.06.2019 15:02
1974 0 Обсудить

0
Далее
Экология
31.05.2019 10:44
Экология 31.05.2019 10:44
4346 1 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 13:30
Экология 30.05.2019 13:30
4745 3 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 12:24
Экология 30.05.2019 12:24
494 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 22:13
Экология 29.05.2019 22:13
4747 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 14:57
Экология 29.05.2019 14:57
6409 26 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 13:46
Экология 29.05.2019 13:46
7564 13 Обсудить

0
Далее
Экология
27.05.2019 16:50
Экология 27.05.2019 16:50
1236 0 Обсудить

0
Далее
Экология
25.05.2019 10:43
Экология 25.05.2019 10:43
8321 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.05.2019 10:01
Экология 24.05.2019 10:01
2781 31 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:31
«Высота 102»ТВ: Политическая элита Волгоградской области выступила за своего герояСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург
17:55
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”Смотреть фотографии
17:29
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в противоправном поведенииСмотреть фотографии
17:28
Бывший главный патологоанатом Волгоградской области ответит за громкое дело о смерти роженицыСмотреть фотографии
17:11
«Ростелеком» вошел в состав владельцев компании-разработчика систем класса «Безопасный город»Смотреть фотографии
17:10
В Волжском устроитель подпольного “казино” стал фигурантом уголовного дела
16:58
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5GСмотреть фотографии
16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на "Оке" пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось "море"Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
"На особом контроле": В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 