Расследования 05.06.2019 12:16
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05.06.2019 12:16
Сотрудники регионального главка МВД разбираются в обстоятельствах, которые привели к гибели при пожаре в Волжском пяти лошадей и двух пони. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, проведение доследственной проверки по факту гибели животных руководством региональной полиции взяло на контроль. 3 июня около 02:20 в конноспортивном клубе на улице Степной вспыхнул пожар. Огонь охватил конюшни на площади 130 кв.м. В результате пожара погибли 5 лошадей и двое пони.
Сейчас правоохранители отрабатывают различные версии, как произошло возгорание и на данный момент не исключают умышленный поджог. Для выяснения обстоятельств назначены ряд экспертиз и исследований.
По указанию руководства главка МВД создана специализированная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных оперативников, экспертов-криминалистов, следователей.
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