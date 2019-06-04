В Волгоградской области пошли под суд торговцы "паленкой"





Двое торговцев “паленым” алкоголем предстали перед судом во Фроловском районе. Об этом сегодня ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным следствия, с сентября 2017 года по август 2018 года двое жителей покупали, хранили и продавали в розницу алкоголь, якобы изготовленный известными российскими компаниями. 8 августа прошлого года “бутлегеров” задержали сотрудники полиции. У них изъяли 1,5 тыс. бутылок спиртного, которые оценили примерно в полмиллиона рублей.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области экспертизы установили, что акцизные марки марки на алкоголе были подделаны. Против бизнесменов-нелегалов возбудили уголовное дело по статьям “Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору” и “Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Фроловчанам может грозить до 6 лет тюрьмы.