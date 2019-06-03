Экономика 03.06.2019 13:45
274 0
03.06.2019 13:45
Биометрические данные на сегодня принимают 5,2 тысячи отделений 146 банков по всей стране. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — в 700 отделениях 65 банков, из них в Волгограде — в 59 отделениях 13 банков. Такие данные озвучили на брифинге, который провели представители Южного ГУ Банка России и ПАО «Ростелеком» посредством видеоконференции со всеми регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает ИА «Высота 102».
Специалисты рассказали о принципах сбора биометрии, работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС).
• Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.
• После сдачи биометрии и внесения этих данных в ЕБС можно удаленно воспользоваться услугами любого банка. Хотя на данный момент только пять банков предоставляют возможность стать их клиентом с помощью удаленной идентификации.
• Если желающий сдать биометрию по объективным причинам не может явиться в офис, к нему приедет сотрудник банка со специальным оборудованием, которое обеспечит информационную безопасность. Собирать и отправлять данные в ЕБС могут определенные сотрудники банка. Они учтены в отдельном реестре.
• Система создавалась в сотрудничестве с компетентными органами и на современном оборудовании, поэтому уровень безопасности повышенный.
Руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская:
«При создании системы мы опирались на мировой опыт и новейшие российские разработки. Система проходила сценарное тестирование на производительность, точность работы алгоритмов. Выбрали лучших. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств».
• Обмануть систему с помощью фото не удастся. Есть алгоритмы, позволяющие определить «живой» – «неживой». Также алгоритмы могут выявить и неестественное поведение, к примеру, если действия происходят под давлением.
• Использование банкоматов для удаленной идентификации в ЕБС пока не предусмотрено.
• Важно знать, что некоторые банки принимают биометрию в собственную систему. То есть данные не попадут в ЕБС и воспользоваться услугами других банков не удастся.
• Рекомендовано пересдавать биометрические данные раз в три года. Сейчас, как известно, собираемые биометрические данные — это лицо и голос, хотя не исключается увеличение модальностей. По словам представителя Ростелекома, впоследствии возможно увеличение срока до 10 лет, но для этого необходимы дополнительные исследования.
• В дальнейшем системой смогут воспользоваться и юридические лица.
• Применение удаленной идентификации актуально в телемедицине, образовании, страховании, нотариате, транспорте (аэропортах).
Начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин:
«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток».
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
28141 16
20.05.2019 11:58
7563 42
Наталья Шабунина рассказала о новом вкладе с доходом до 9%03.06.2019 11:08
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округа03.06.2019 10:18
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возросло03.06.2019 08:54
Волгоградцы доверяют ремонт авто профессионалам31.05.2019 13:23
Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудников30.05.2019 17:31
Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздники30.05.2019 16:22
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»30.05.2019 13:07
Безопасность продукции «МЕГАМИКС» подтверждена сертификатом GMP+29.05.2019 16:23
«Больше мяса, меньше хлеба»: меню волгоградцев немного изменилось29.05.2019 16:06
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающим29.05.2019 15:04
На Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБО29.05.2019 14:04
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилей29.05.2019 10:44
Русал открыл в ВолгГТУ Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа»28.05.2019 15:23
Волгоградский алюминиевый завод совместно с Корпоративным университетом РУСАЛа и Волгоградским государственным техническим университетом объявили о создании передовой площадки корпоративного практикоориентированного образования «Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория РУСАЛа» на базе университета....
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам28.05.2019 10:37
Лучшие сотрудники предприятий промплощадки «КАУСТИКа» получили награды к профессиональному празднику27.05.2019 15:06
Реклама