



Биометрические данные на сегодня принимают 5,2 тысячи отделений 146 банков по всей стране. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — в 700 отделениях 65 банков, из них в Волгограде — в 59 отделениях 13 банков. Такие данные озвучили на брифинге, который провели представители Южного ГУ Банка России и ПАО «Ростелеком» посредством видеоконференции со всеми регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает ИА «Высота 102».

Специалисты рассказали о принципах сбора биометрии, работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС).

• Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.

• После сдачи биометрии и внесения этих данных в ЕБС можно удаленно воспользоваться услугами любого банка. Хотя на данный момент только пять банков предоставляют возможность стать их клиентом с помощью удаленной идентификации.

• Если желающий сдать биометрию по объективным причинам не может явиться в офис, к нему приедет сотрудник банка со специальным оборудованием, которое обеспечит информационную безопасность. Собирать и отправлять данные в ЕБС могут определенные сотрудники банка. Они учтены в отдельном реестре.

• Система создавалась в сотрудничестве с компетентными органами и на современном оборудовании, поэтому уровень безопасности повышенный.

Руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская:

«При создании системы мы опирались на мировой опыт и новейшие российские разработки. Система проходила сценарное тестирование на производительность, точность работы алгоритмов. Выбрали лучших. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств».

• Обмануть систему с помощью фото не удастся. Есть алгоритмы, позволяющие определить «живой» – «неживой». Также алгоритмы могут выявить и неестественное поведение, к примеру, если действия происходят под давлением.

• Использование банкоматов для удаленной идентификации в ЕБС пока не предусмотрено.

• Важно знать, что некоторые банки принимают биометрию в собственную систему. То есть данные не попадут в ЕБС и воспользоваться услугами других банков не удастся.

• Рекомендовано пересдавать биометрические данные раз в три года. Сейчас, как известно, собираемые биометрические данные — это лицо и голос, хотя не исключается увеличение модальностей. По словам представителя Ростелекома, впоследствии возможно увеличение срока до 10 лет, но для этого необходимы дополнительные исследования.

• В дальнейшем системой смогут воспользоваться и юридические лица.

• Применение удаленной идентификации актуально в телемедицине, образовании, страховании, нотариате, транспорте (аэропортах).

Начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин:

«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток».



