Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
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03.06.2019 13:21
3,1 млн рублей составила сумма дохода начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства. В списке имущества главного спасателя региона перемен не произошло. Вместе с супругой он владеет земельным участком площадью 535 квадратных метров и домом (185 кв.м). По сравнению с предыдущим годом доходы Гребенюка выросли на 540 тысяч рублей. В 2017 году у него также наблюдался рост заработка почти на 1 млн рублей. Автомобиля в собственности у руководителя ГУ МЧС по региону нет, у его жены имеется внедорожник «Toyota Fortuner».
Самый высокий доход среди заместителей начальника ведомства за 2018 год – у Виктора Монцева, который с февраля текущего года переведен в Москву на должность замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях.
Замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Волгоградской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Киселев в минувшем году за счет продажи дачного дома с участком заработал больше, чем руководитель – почти 3,7 млн рублей. В его собственности полквартиры, внедорожник «Reno Duster», автоприцеп и резиновая лодка.
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