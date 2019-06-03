Борьба с коррупцией

Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходов

Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
3978 5
03.06.2019 13:21


3,1 млн рублей составила сумма дохода  начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства. В списке имущества главного спасателя региона перемен не произошло. Вместе с супругой он владеет земельным участком площадью 535 квадратных метров и домом (185 кв.м). По сравнению  с предыдущим годом доходы Гребенюка выросли на 540 тысяч рублей. В 2017 году у него также наблюдался рост заработка почти на 1 млн рублей. Автомобиля в собственности у руководителя  ГУ МЧС по региону нет, у его жены имеется внедорожник «Toyota Fortuner».
Самый высокий доход среди заместителей начальника ведомства за 2018 год – у Виктора Монцева, который  с февраля текущего года переведен в Москву на должность замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях.
Замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Волгоградской области, главный государственный инспектор по маломерным судам  Александр Киселев  в минувшем году за счет продажи дачного дома с участком заработал больше, чем руководитель – почти 3,7 млн рублей. В его собственности полквартиры, внедорожник «Reno Duster», автоприцеп и резиновая лодка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами
27.05.2019 11:55
21452 3
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель
28.05.2019 12:03
28444 24
Люксовые иномарки и особняки: судьи арбитражного суда Волгоградской области показали свои владения
08.05.2019 12:19
23451 8
Борьба с коррупцией
28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
28444 24 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
12891 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 11:55
Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
21452 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2019 20:30
Борьба с коррупцией 24.05.2019 20:30
10233 9 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 11:46
Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
18950 11 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
3565 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
5559 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 12:15
Борьба с коррупцией 16.05.2019 12:15
7330 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.05.2019 12:19
Борьба с коррупцией 08.05.2019 12:19
23451 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 17:21
Борьба с коррупцией 07.05.2019 17:21
3184 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 12:41
Борьба с коррупцией 07.05.2019 12:41
2710 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.04.2019 11:09
Борьба с коррупцией 24.04.2019 11:09
10600 2 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.04.2019 17:26
Борьба с коррупцией 23.04.2019 17:26
3687 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.04.2019 13:45
Борьба с коррупцией 22.04.2019 13:45
15177 10 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.04.2019 16:14
Борьба с коррупцией 19.04.2019 16:14
21470 42 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:25
Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»Смотреть фотографии
14:47
«Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Убийце-расчленителю из Волжского не спрятаться от родственников жертвСмотреть фотографии
13:45
Стать клиентом банка удаленно — реально: биометрия в вопросах и ответахСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде супругов из Уфы будут судить за участие в наркоторговлеСмотреть фотографии
13:27
Волонтеры в Волгоградской области хотят вернуть на родину найденные на Украине останки воинаСмотреть фотографии
13:21
Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходовСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде подростки с риском для жизни толкали грузовик по оживленной дорогеСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде сняли с рейса две маршрутки с неисправными тормозами
11:56
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на автобусе без тормозов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:53
У "Волгоград Арены" внедорожник "BMW" подрезал скоростной трамвайСмотреть фотографии
11:08
Наталья Шабунина рассказала о новом вкладе с доходом до 9%Смотреть фотографии
11:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поощряет творческие достижения молодых специалистовСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителейСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"Смотреть фотографии
10:28
Три человека пострадали в аварии у Волжской ГЭС
10:18
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области задержали “черного копателя” с арсеналом раритетного оружияСмотреть фотографии
08:54
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возрослоСмотреть фотографии
17:24
Хлеб, макарошки и никаких обновок: жители Волгограда экономят на всем Смотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде 200 новобранцев приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:17
Жители Советского района Волгограда просят власти разбить сквер на месте «шанхая» экс-депутатаСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области в перевернувшейся легковушке погиб ребенок, двое взрослых пострадалиСмотреть фотографии
13:23
Крестный ход с мощами святого в Волгограде собрал в жару самых стойких (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области стекольщика балконов осудили за обман клиентовСмотреть фотографии
11:43
Сильная жара никак не пускает большегрузы в Волгоградскую и Ростовскую областьСмотреть фотографии
11:24
Камиль Ренатович из фильма «День выборов» грозится стать мэром Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
В Волгограде судят водителя за ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде пьяный водитель угрожал пистолетом полицейскому, чтобы сохранить праваСмотреть фотографии
21:41
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские оградыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 