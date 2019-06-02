В Волгограде судят водителя за ДТП с тремя погибшими





Предстал перед судом житель Волгограда, предполагаемый виновник тройного ДТП, которое унесло жизни троих человек. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Напомним, трагедия произошла 12 января на перекрестке улиц Дегтярева и Шурухина.

По данным следствия, 21-летний водитель “Лады Гранты” не справился с управлением и врезался в остановившуюся на светофоре “ГАЗель”, которую отбросило на “Chery Tiggo”. В результате столкновения на месте аварии погибли пассажиры “Лады”- двое парней 21 и 24 лет и 17-летняя девушка.

Сначала водитель “Лады” утверждал, что за рулем был не он, а его погибший товарищ. Но после генетической, автотехнической, криминалистической, биологической и экспертизы ДНК полицейские опровергли его слова. К тому же нашлись свидетели, которые видели, как после столкновения водитель пересел на заднее сидение. Также выяснилось, что в момент ДТП автолюбитель был пьян.

После этого возбудили уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц”.

Теперь молодому человеку грозит встретить свое тридцатилетие в тюрьме - наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на 9 лет. Но в Госдуме рассматривается законопроект, повышающий максимальный срок до 15 лет.

Сейчас уголовное дело рассматривается в Тракторозаводском районном суде.



