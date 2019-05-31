Здравоохранение 31.05.2019 12:09
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31.05.2019 12:09
Яблочный сок взамен на пачку сигарет предложили в Волгограде сегодня медики курильщикам во Всемирный День без табака. Как сообщает ИА «Высота 102», акция прошла на площади перед железнодорожным вокзалом города-героя. Студенты ВолГМУ рассказали всем желающим о том, как сделать первые шаги на пути к здоровому образу жизни – с каких видов спорта лучше начать. Молодые люди даже предложили волгоградцам и гостям города мастер-класс по скандинавской ходьбе и утренней зарядке.
Психиатр-нарколог отделенческой клинической больницы ст.Волгоград-1 Приволжской ЖД провела с желающими консультацию – рассказала о негативных последствиях курения, в том числе, влиянии на психику человека. «Курильщики - люди более эмоционально неустойчивые, склонные к перепадам настроения, развитию депрессивных расстройств, повышенной вспыльчивости, нарушениям сна», - объясняет психиатр нарколог «ОКБ на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД» Наталья Бурчагина.
Один их участников акции, 45-летний волгоградец Сергей рассказал волонтерам и медикам, что именно сегодня в День отказа от табака решил начать новую жизнь. В присутствии медиков и волонтеров он клятвенно пообещал сдержать свое слово. «Не курю уже 12 часов. Пока полет нормальный», - с воодушевлением говорит мужчина. Сергею, а также другим заядлым курильщикам, врачи дали подробные рекомендации о поэтапном завязывании с вредной привычкой.
Медики отмечают, что, к примеру, можно обманывать мозг во время традиционных посещений курилки. «Если вы привыкли на работе с определенной периодичностью выходить на перекур, то продолжайте это делать, заменяя постепенно сигареты, к примеру, на яблоко или бутылку с водой. Таким образом, можно отсрочить курение на какое-то время. Кстати, часто мозг путает тягу к никотину с тягой к клетчатке», - отметила психиатр-нарколог.
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