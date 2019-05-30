



Экологическую акцию, приуроченную ко Всемирному дню охраны окружающей среды, провели сегодня сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский.

Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, проведение экологических акций и субботников в AB InBev Efes стало доброй традицией, компания уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей.

В этом году сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» провели акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ерике Гнилой близ хутора Рыбачий Среднеахтубинского муниципального района. Участники акции тщательно проверили каждый квадратный метр берега ерика - излюбленного места отдыха жителей региона. В ходе мероприятия было собрано более пятидесяти больших мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Это - уже традиционное мероприятие по уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата – Волго-Ахтубинской поймы, проводимое волжскими пивоварами. На протяжении шести лет сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский принимают участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».





Также специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии провели на заводе экологическую просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. Работникам завода раздали буклеты с рекомендациями по раздельному сбору мусора, энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе.

«Наша мечта – объединять людей, чтобы делать мир лучше – и именно поэтому мы стремимся сохранять окружающую среду и поддерживать местные сообщества. Изменение климата сейчас является наиболее острой проблемой, стоящей перед человечеством и влияющей на природные ресурсы. Безусловно, одно из приоритетных направлений нашей компании – это бережное и ответственное отношение к природе, именно поэтому в марте прошлого года компания на глобальном уровне представила цели в области устойчивого развития до 2025 года. Среди них: поддержка эффективного сельского хозяйства, бережное отношение к воде, применение экологичной упаковки и противодействие изменению климата, – отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Гайдым. – Исходя из этого мы ставим перед собой задачи и добиваемся значительных результатов по снижению водопотребления, энергии, выброса парниковых газов, а также уделяем большое внимание вопросу переработки отходов».



