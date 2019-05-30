Газетный киоск

РЖД летом в два раза повысило билеты на плацкарт

Газетный киоск 30.05.2019 11:43
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30.05.2019 11:43


Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня пишет газета "Известия". Издание ссылается на данные, которые представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров. Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен. По данным общественников, больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер. В Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте. Они назвали данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, "акционные" билеты с полным тарифом. Однако в случае, если ФАС заинтересуется железнодорожным ценообразованием и докажет обратное, компании может грозить значительный штраф.
В документе отмечается, что в организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие города. Для оценки и сравнения показателей цен, говорится в письме, были выбраны случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.
Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва–Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Но и здесь увеличение оказалось значительным — на 65–68%.

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