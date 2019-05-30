РЖД летом в два раза повысило билеты на плацкарт

Газетный киоск 30.05.2019 11:43
383 11
30.05.2019 11:43
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня пишет газета "Известия". Издание ссылается на данные, которые представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров. Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен. По данным общественников, больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер. В Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте. Они назвали данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, "акционные" билеты с полным тарифом. Однако в случае, если ФАС заинтересуется железнодорожным ценообразованием и докажет обратное, компании может грозить значительный штраф.
В документе отмечается, что в организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие города. Для оценки и сравнения показателей цен, говорится в письме, были выбраны случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.
Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва–Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Но и здесь увеличение оказалось значительным — на 65–68%.
Реклама
Популярное по теме
11.05.2019 10:55
8873 0
10.05.2019 18:46
4552 0
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающим29.05.2019 15:04
Газетный киоск 29.05.2019 15:04
844 0 Обсудить
«Надо ограничивать не компании, а государство». Глава Сбербанка Герман Греф о комиссиях, конкурентах и слонах24.05.2019 17:56
Газетный киоск 24.05.2019 17:56
2321 0 Обсудить
Авиапассажир попытался провезти мину из Волгограда в Лондон11.05.2019 10:55
Газетный киоск 11.05.2019 10:55
8873 0 Обсудить
Память Сергея Доренко увековечат в его родной школе в Волгограде10.05.2019 18:46
Газетный киоск 10.05.2019 18:46
4552 0 Обсудить
Волгоградский завод "Нефтегазмаш" признан банкротом27.03.2019 13:56
Газетный киоск 27.03.2019 13:56
25727 16 Обсудить
Ошибутся ли «предсказатели» на этот раз: об отставках губернаторов15.03.2019 11:21
Газетный киоск 15.03.2019 11:21
18258 9 Обсудить
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза11.03.2019 16:33
Газетный киоск 11.03.2019 16:33
9113 29 Обсудить
Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах05.03.2019 11:30
Газетный киоск 05.03.2019 11:30
4023 8 Обсудить
Строительство объездной дороги вокруг Волгограда начнется в 2019 году15.02.2019 09:58
Газетный киоск 15.02.2019 09:58
11933 2 Обсудить
ФАС России нашла виновных в росте цен на бензин05.02.2019 14:31
Газетный киоск 05.02.2019 14:31
32038 9 Обсудить
В Волгограде у нефтепровода обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны01.02.2019 10:26
Газетный киоск 01.02.2019 10:26
2757 2 Обсудить
В Саратовской области около 40 человек пострадали при взрыве газа в кафе26.01.2019 21:54
Газетный киоск 26.01.2019 21:54
9618 0 Обсудить
После ЧМ-2018 в России остались нелегально более 5 тыс иностранцев25.01.2019 15:29
Газетный киоск 25.01.2019 15:29
3029 4 Обсудить
В Саратовской области молодогвардейцы «Единой России» забросали елками офис мусорного регоператора21.01.2019 17:20
Газетный киоск 21.01.2019 17:20
7011 5 Обсудить
«С автобусом все плохо»: общественный транспорт со времен СССР в Волгоградской области остался дефицитом03.01.2019 05:19
Газетный киоск 03.01.2019 05:19
17239 0 Обсудить
Реклама