На Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБО

Экономика 29.05.2019 14:04 Реклама
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29.05.2019 14:04
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс Беру, входящий в экосистему Сбербанка, дают участникам программы возможность списывать до 99% от стоимости покупок в интернет-магазине бонусами СПАСИБО.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, возможность обменивать бонусы на практически полную сумму покупки распространяется на большинство категорий товаров, которые оплачиваются онлайн. Сегодня это около 200 тысяч видов товаров на Беру.
Обмен бонусов доступен для покупок любой стоимости по курсу «один бонус — один рубль». При этом сумму оплаты за товар можно снизить до одного рубля. Это значит, что, накопив достаточно бонусов СПАСИБО, за один рубль можно купить как детское питание, так и дорогой смартфон.
«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, ведь возможность списания бонусов на любые нужды— наша основная цель и ключевое преимущество программы. Для нас важно, чтобы наши клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на покупки везде: в онлайн-магазинах, ресторанах и кафе, кинотеатрах и любых других местах, в которых они совершают покупки каждый день», — прокомментировал Андрей Писарев, Генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».
«Наши покупатели теперь могут экономить ещё больше, благодаря оплате бонусами СПАСИБО. Сегодня они очень популярны, поэтому мы решили сделать их доступным для пользователей нашего маркетплейса. Так мы стараемся сделать сервис более удобным и привлекательным, потому что забота о потребностях клиентов — наша главная задача», — пояснил директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет Владислав Свириденко.
Воспользоваться новой опцией смогут жители любого региона страны, где работает сервис. Для этого в процессе оформления заказа нужно выбрать «Спасибо от Сбербанка» в качестве способа оплаты. Программа доступна при онлайн-оплате картой Сбербанка.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Беру — совместный маркетплейс Яндекса и Сбербанка. Ассортимент Беру — это около 200 тысяч разновидностей товаров, включая электронику, продукты, косметику, бытовую технику, товары для дома, дачи и животных, а также продукцию для детей.
«Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 39 млн человек. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 75 000 торговых точек.
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