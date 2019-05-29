Экономика

На Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБО

Экономика 29.05.2019 14:04 Реклама
408 0
29.05.2019 14:04


Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс Беру, входящий в экосистему Сбербанка, дают участникам программы возможность списывать до 99% от стоимости покупок в интернет-магазине бонусами СПАСИБО.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, возможность обменивать бонусы на практически полную сумму покупки распространяется на большинство категорий товаров, которые оплачиваются онлайн. Сегодня это около 200 тысяч видов товаров на Беру. 
Обмен бонусов доступен для покупок любой стоимости по курсу «один бонус — один рубль». При этом сумму оплаты за товар можно снизить до одного рубля. Это значит, что, накопив достаточно бонусов СПАСИБО, за один рубль можно купить как детское питание, так и дорогой смартфон.
«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, ведь возможность списания бонусов на любые нужды— наша основная цель и ключевое преимущество программы. Для нас важно, чтобы наши клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на покупки везде: в онлайн-магазинах, ресторанах и кафе, кинотеатрах и любых других местах, в которых они совершают покупки каждый день», — прокомментировал Андрей Писарев, Генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».  
«Наши покупатели теперь могут экономить ещё больше, благодаря оплате бонусами СПАСИБО. Сегодня они очень популярны, поэтому мы решили сделать их доступным для пользователей нашего маркетплейса. Так мы стараемся сделать сервис более удобным и привлекательным, потому что забота о потребностях клиентов — наша главная задача», — пояснил директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет Владислав Свириденко.
Воспользоваться новой опцией смогут жители любого региона страны, где работает сервис. Для этого в процессе оформления заказа нужно выбрать «Спасибо от Сбербанка» в качестве способа оплаты. Программа доступна при онлайн-оплате картой Сбербанка. 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Беру — совместный маркетплейс Яндекса и Сбербанка. Ассортимент Беру — это около 200 тысяч разновидностей товаров, включая электронику, продукты, косметику, бытовую технику, товары для дома, дачи и животных, а также продукцию для детей.
«Спасибо от Сбербанка» — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 39 млн человек. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 75 000 торговых точек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
27918 16
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»
26.05.2019 11:27
9822 0
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей
20.05.2019 11:58
7517 42
Экономика
29.05.2019 16:23
Экономика 29.05.2019 16:23
319 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.05.2019 16:06
Экономика 29.05.2019 16:06
258 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.05.2019 10:44
Экономика 29.05.2019 10:44
526 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.05.2019 15:23
Экономика 28.05.2019 15:23
1628 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.05.2019 10:37
Экономика 28.05.2019 10:37
755 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 15:06
Экономика 27.05.2019 15:06
867 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 14:03
Экономика 27.05.2019 14:03
671 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 11:59
Экономика 27.05.2019 11:59
27918 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.05.2019 11:27
Экономика 26.05.2019 11:27
9822 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.05.2019 17:52
Экономика 25.05.2019 17:52
1014 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 15:44
Экономика 24.05.2019 15:44
2009 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 11:08
Экономика 24.05.2019 11:08
525 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 20:10
Экономика 23.05.2019 20:10
1177 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 15:06
Экономика 23.05.2019 15:06
714 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 14:47
Экономика 23.05.2019 14:47
4667 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:59
Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
16:23
Безопасность продукции «МЕГАМИКС» подтверждена сертификатом GMP+Смотреть фотографии
16:19
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы Смотреть фотографииCмотреть видео
16:06
«Больше мяса, меньше хлеба»: меню волгоградцев немного изменилосьСмотреть фотографии
15:56
С зарплатой жителей Волгоградской области все хорошоСмотреть фотографии
15:42
Следователи разрешили исправить халтуру на памятнике федерального значения в Волгограде Смотреть фотографии
15:04
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающимСмотреть фотографии
14:57
Волгоград стал раем для пожирателей вязовСмотреть фотографии
14:38
У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за бездельеСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области уничтожили первый урожай коноплиСмотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерьюСмотреть фотографии
11:43
В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиляСмотреть фотографии
11:25
«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляетСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажировСмотреть фотографии
10:44
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилейСмотреть фотографии
10:26
Губернатор Волгоградской области увидит пруды «раздора»Смотреть фотографии
10:20
Волгограду вернули потерянный причалСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие декларацийСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде добавили речных рейсов на остров СарпинскийСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде имидж маршруток упорно портят водители-нарушители Смотреть фотографииCмотреть видео
17:16
В жилом доме в Волгограде обрушился дымоходСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензииСмотреть фотографии
14:41
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управленияСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в судеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супругиСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»Смотреть фотографии
12:59
ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
12:28
В Волгограде рассеянный покупатель бассейна лишился пухлого кошелькаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 